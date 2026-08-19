लीग-1 ओपनर से पहले मोनाको-पोग्बा की राहें जुदा

मोनाको, 19 अगस्त (आईएएनएस)। एएस मोनाको और फ्रांस के मिडफील्डर पॉल पोग्बा ने आपसी सहमति से अपने अनुबंध को समाप्त करने का फैसला किया है। क्लब ने बुधवार को इसकी घोषणा की। पोग्बा का अनुबंध जून 2027 तक चलना था, लेकिन दोनों पक्षों ने तय समय से पहले ही अपने रास्ते अलग कर लिए। इस फैसले के साथ पोग्बा का मोनाको के साथ जुड़ाव समय से पहले समाप्त हो गया।

यह फैसला मोनाको के नए सीजन के पहले मैच से ठीक पहले लिया गया है। दोनों पक्षों का मानना ​​है कि पोग्बा के क्लब में शामिल होने के समय जो लक्ष्य तय किए गए थे, वे केवल आंशिक रूप से ही पूरे हो पाए।

पोग्बा 2025 के प्री-सीजन के दौरान मोनाको आए थे। वे खेल से लंबे समय तक दूर रहने के बाद अपने करियर को फिर से पटरी पर लाना चाहते थे और टॉप-लेवल फुटबॉल में वापसी करना चाहते थे। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के विजेता ने मोनाको के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल में वापसी की। क्लब ने मोनाको में उनके समय के दौरान उनके व्यावसायिकता, दृढ़ संकल्प और रवैये की तारीफ की। हालांकि, उन्हें खेलने के कम मौके मिले, लेकिन मोनाको ने कहा कि पोग्बा का अनुभव और ड्रेसिंग रूम में उनका योगदान, खासकर युवा खिलाड़ियों के बीच, बहुत कीमती था।

एएस मोनाको के सीईओ थियागो स्कुरो ने मिडफील्डर को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि क्लब फुटबॉल में पोग्बा की वापसी पर इस बात का असर नहीं पड़ना चाहिए कि उनका यह दौर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। स्कुरो ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "मैं क्लब की ओर से पॉल को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमें खुशी है कि हमने यह सफर साथ तय किया। जब वे शामिल हुए, तो हमने बताया था कि यह एक बड़ी चुनौती थी, जो साहसी और महत्वाकांक्षी थी। भले ही नतीजा वैसा नहीं रहा जैसी हमें उम्मीद थी, लेकिन इससे क्लब फुटबॉल में उनकी वापसी के उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि पॉल इस दौरान पिच और प्रोफेशनल फुटबॉल में वापसी करने में सफल रहे।"

स्कुरो ने टीम में पोग्बा के प्रभाव, खासकर युवा साथियों के साथ उनके काम की तारीफ करते हुए कहा, "उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी दिया, खासकर युवा खिलाड़ियों के साथ, जिनके साथ उन्होंने लगातार अपना विशाल अनुभव साझा किया और कीमती सलाह दी, वह बहुत कीमती था। उनका रवैया हमेशा मिसाल कायम करने वाला रहा।"

वहीं, पोग्बा ने मोनाको में अपने समय के दौरान समर्थन के लिए क्लब, अपने साथियों, स्टाफ और समर्थकों का आभार व्यक्त किया। पोग्बा ने कहा, "मैं अध्यक्ष और मैनेजमेंट, अपने टीम के साथियों, सभी स्टाफ सदस्यों और मुझ पर भरोसा करने वाले हर समर्थक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस क्लब और रियासत का प्रतिनिधित्व करना एक शानदार अनुभव था। एएस मोनाको एक शानदार क्लब है और भले ही मैंने उतनी ज्यादा नहीं खेलीं जितनी मुझे उम्मीद थी, लेकिन उनकी जर्सी पहनने का मौका मिलने के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा।"

33 वर्षीय खिलाड़ी अब मोनाको छोड़ रहे हैं। यहां उनके रहने का मुख्य मकसद लंबे समय तक बाहर रहने के बाद अपनी फिटनेस वापस पाना और प्रतिस्पर्धी फुटबॉल में वापसी करना था। एएस मोनाको ने मैनचेस्टर यूनाइटेड और जुवेंटस के पूर्व मिडफील्डर को उनके करियर के अगले पड़ाव के लिए शुभकामनाएं दीं।

--आईएएनएस

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