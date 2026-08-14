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खेल

'ट्रांसफर विंडो खुली है, अभी कुछ भी हो सकता है', रोड्री के क्लब से जाने की अटकलों पर बोले एंजो मारेस्का

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(Updated )
ट्रांसफर विंडो खुली है, अभी कुछ भी हो सकता है

कार्डिफ, 14 अगस्त (आईएएनएस)। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर एंजो मारेस्का ने क्लब से रोड्री के जाने की संभावना को खारिज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर विंडो अभी खुली है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। बार्सिलोना इस मिडफील्डर के लिए तीसरी बार बोली लगाने की तैयारी कर रहा है।

सिटी पहले ही रोड्री के लिए बार्सिलोना के दो प्रस्ताव ठुकरा चुकी है, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी साल में हैं। उम्मीद है कि स्पेनिश क्लब एक बेहतर प्रस्ताव के साथ वापस आएगा,क्योंकि वे प्रीमियर लीग चैंपियन से इस मिडफील्डर को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं।पिछले दो सीजन में चोटों से जूझने के बाद यह स्पेनिश मिडफील्डर इस साल की शुरुआत में फीफा वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल लेवल पर शानदार फॉर्म में लौटा। स्पेन के खिताब जीतने वाले अभियान में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने अपने संयम, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन और डिफेंसिव खेल से मिडफील्ड से मैचों को कंट्रोल किया और अपनी टीम को ट्रॉफी जिताने में मदद करने के बाद उन्हें टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर चुना गया।

स्पेन के सफल वर्ल्ड कप अभियान के बाद लंबी छुट्टी लेकर रोड्री शुक्रवार को सिटी लौटे। मारेस्का ने कहा कि वह मिडफील्डर से मिले थे, लेकिन भविष्य में क्या होगा इस पर कोई अंदाजा नहीं लगाना चाहते थे। 'बीबीसी' की रिपोर्ट के अनुसार, मारेस्का ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "ट्रांसफर विंडो खुली है, हम खिलाड़ी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी रोड्री को बिल्डिंग में देखा; मैंने उन्हें गले लगाया, वह अच्छे दिख रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है।"

मारेस्का सिटी मैनेजर के तौर पर अपने पहले बड़े मैच की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें उनकी टीम रविवार को कार्डिफ में कम्युनिटी शील्ड में आर्सेनल का सामना करेगी। हालांकि, चेल्सी के पूर्व बॉस ने माना कि ट्रांसफर विंडो बंद होने से पहले उनकी टीम में बड़े बदलाव हो सकते हैं।सिटी 18 साल के लिले मिडफील्डर अय्यूब बौआदी के साथ डील पूरी करने के करीब है, जबकि चेल्सी के मिडफील्डर एंजो फर्नांडीज भी उनके टारगेट में शामिल हैं। मारेस्का ने संकेत दिया कि सिटी के शुक्रवार को फर्नांडीज के साथ डील पूरी करने की संभावना कम है। उन्होंने कहा, "सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि आज हम कुछ करने वाले हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हमें करनी हैं; कितनी, यह मुझे नहीं पता, एक भी हो सकती है, दो भी। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या खिलाड़ी जाना चाहते हैं, ताकि हम देख सकें।"

--आईएएनएस

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