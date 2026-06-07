मानव सुथार ने बताया, किसने दी टेस्ट टीम में सिलेक्शन की जानकारी, परिवार हो गया था भावुक

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। बाएं हाथ के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में चुने जाने के उस भावुक पल को याद किया है। मानव ने बताया कि उनकी बहन ने उन्हें खबर दी थी कि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में उनका नाम शामिल किया गया है।

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शनिवार को मैच शुरू होने से पहले, सुथार को सीनियर स्पिनर कुलदीप से टेस्ट कैप मिली। सुथार ने भारत की रेड-बॉल टीम के कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस (जीटी) के लिए खेला था। वे 2021 में अक्षर पटेल के डेब्यू के बाद भारत के पहले स्पेशलिस्ट स्पिन-बॉलिंग टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने।

सुथार ने 'जियोस्टार' को बताया, "मैं अपने कमरे में था जब मेरी बहन ने मुझे फोन किया। शायद वह टीम के ऐलान का कार्यक्रम देख रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि भारतीय टीम में मेरा नाम आया है। मैंने उनसे पूछा कि क्या यह पक्का हो गया है। उन्होंने कहा हां, यह पक्का है। उन्होंने ही मुझे सबसे पहले फोन किया था।

उन्होंने कहा, "जब मुझे फोन आया तो सब भावुक हो गए। पापा, मम्मी, सभी ने मुझे फोन किया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आप वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं, और फिर आखिरकार भारत के लिए चुने जाते हैं। यह सबसे अच्छी भावना है। मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी भावना।"

23 वर्षीय ऑलराउंडर ने बताया कि बचपन में क्रिकेट के लिए उनका प्यार कैसे शुरू हुआ। उन्होंने कहा, "क्रिकेट हमेशा से मेरे परिवार का एक अहम हिस्सा रहा है। मेरे पिता को यह खेल बहुत पसंद है। घर पर सभी लोग नियमित रूप से मैच देखते हैं। मैं बचपन में उनके साथ बैठकर मैच देखता था। वहीं से क्रिकेट के लिए मेरा प्यार शुरू हुआ। मैंने अपने दोस्तों के साथ गली-मोहल्ले में खेलना शुरू किया। गली में खेले गए उन मुकाबलों ने मुझे खेल की बुनियादी बातें सिखाईं, जैसे बल्ला कैसे पकड़ना है और गेंदबाजी कैसे करनी है। जब मैं 10 या 11 साल का था, तब मैंने एक क्रिकेट एकेडमी जॉइन की। कोच धीरज सर और विनोद सर की देखरेख में ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने मुझे सही तकनीकें सिखाईं और मेरे खेल को बेहतर बनाने में मदद की। मेरा पहला बड़ा ब्रेक तब मिला जब मैंने अंडर-14 कैटेगरी में राजस्थान के लिए खेला। उस अनुभव से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। मुझे एहसास हुआ कि मैं इस खेल में अपना करियर बना सकता हूं। वहीं, से एक क्रिकेटर के तौर पर मेरा सफर असल में शुरू हुआ।"

टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए पार की गई मुश्किलों के बारे में सुथार ने कहा, "भारत जैसे देश में, जहां इतनी बड़ी आबादी है, क्रिकेट में सफल होना कभी आसान नहीं होता। आपको कभी नहीं पता होता कि भविष्य में क्या होगा। कुछ ही जगहों के लिए बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी कॉम्पिटिशन कर रहे होते हैं। मुझे रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने मुझसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में कोई मौका नहीं है और मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने हार नहीं मानी। मैं कड़ी मेहनत करता रहा, एक के बाद एक सेशन और एक के बाद एक सीजन।"

राजस्थान से आने वाले और राज्य के घरेलू सर्किट में अपनी स्किल्स को निखारने वाले सुथार ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड बनाया है। 29 फर्स्ट-क्लास मुकाबलों में उन्होंने 129 विकेट लिए हैं और देश के सबसे होनहार युवा स्पिनर्स में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने 25 लिस्ट-ए मैच और 29 टी20 मैच भी खेले हैं।

सुथार ने कहा, "मेरा घरेलू सीजन बहुत अच्छा रहा। मैंने इंडिया ए के लिए भी अच्छा प्रदर्शन किया। मेरे नाम की चर्चा हो रही थी और मुझे पता था कि कभी भी बुलावा आ सकता है। यह इंतजार का खेल था, लेकिन मैंने सब्र बनाए रखा। मैंने 2024 में गुजरात टाइटंस के साथ आईपीएल में डेब्यू किया। मैंने उस सीजन में सिर्फ एक मैच खेला। मुझे 2025 में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन 2026 में मैंने चार मैच खेले और मैदान पर वापसी करके अच्छा लगा। अब, घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए के लिए की गई सारी मेहनत रंग लाई है। मैं अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में हूं और अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहा हूं। यह एक सपना सच होने जैसा है। सारी कुर्बानियां आखिरकार काम आईं। मुझे गर्व और आभार महसूस हो रहा है और मैं देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को तैयार हूं।"

युवराज सिंह और रविचंद्रन अश्विन के प्रशंसक सुथार की गेंद को तेजी से घुमाने और पिच से अच्छा टर्न हासिल करने की काबिलियत की कई क्रिकेट विशेषज्ञों ने तारीफ की है। युवराज सिंह मेरे पसंदीदा क्रिकेटर हैं। मैं रविचंद्रन अश्विन का भी बहुत बड़ा फैन हूं। जिस तरह से वे गेंदबाजी करते थे, उनकी गेंदबाजी में जो विविधता थी और जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट, वनडे और टी20 के हिसाब से खुद को ढाला, वह मुझे बहुत प्रेरित करता है। वे मेरे रोल मॉडल हैं।"

--आईएएनएस

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