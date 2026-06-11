'मैंने यही चाहा था': फीफा वर्ल्ड कप वॉर्म-अप में इंग्लैंड की कोस्टा रिका पर जीत से खुश ट्यूशेल

न्यूयॉर्क, 11 जून (आईएएनएस)। इंग्लैंड के कोच थॉमस ट्यूशेल अपनी टीम से खुश हैं, क्योंकि उनकी टीम ने ऑरलैंडो में कोस्टा रिका को मात देकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओर एक और कदम बढ़ाया है।

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ऑरलैंडो में भारी तूफान के कारण मैदान पर पानी भर जाने से मैच शुरू होने में एक घंटे की देरी हुई, जिसके बाद इंग्लैंड ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार और आक्रामक खेल दिखाते हुए 3-0 से जीत हासिल की।

डेक्लान राइस के शुरुआती गोल ने 'थ्री लायंस' (इंग्लैंड टीम) को अच्छी शुरुआत दिलाई, जिसके बाद दूसरे हाफ में एंथनी गॉर्डन की पेनाल्टी और ओली वॉटकिंस के देर से किए गए हेडर ने जीत पक्की कर दी।

'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार, ट्यूशेल ने कहा, "मैंने यही चाहा था, मैंने यही मांग की थी; मैंने मैच से पहले कहा था कि हम तीव्रता, प्रतिबद्धता और आपसी तालमेल के मामले में खेल को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। हमने ऐसा किया। हम गर्मी के हिसाब से ढलने की प्रक्रिया देख रहे हैं और चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज हमने खिलाड़ियों से अगले कदम की उम्मीद की थी और उन्होंने वैसा ही किया। नतीजा तो अपने आप मिल जाता है, लेकिन हमने बहुत ऊंचे स्तर का खेल दिखाया।"

ट्यूशेल ने पहले कहा था कि इंग्लैंड ने साल 1966 के बाद से वर्ल्ड कप नहीं जीता है, इसलिए उन्हें टूर्नामेंट के लिए पसंदीदा टीमों में से एक नहीं माना जा सकता, लेकिन मैच के बाद उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "काम करने की क्षमता और तीव्रता से हमें अच्छा महसूस होता है। हम विरोधी टीम पर हावी हो सकते हैं; साथ ही, हमारा मूवमेंट आगे की ओर होता है, न कि पीछे की ओर।"

इसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों की तारीफ में कहा, "मैं आज पहली बार खेल के केंद्र में हैरी (केन), इलियट (एंडरसन) और डेक्लान (राइस) के साथ जूड का तालमेल देखना चाहता था। मुझे पता है कि मॉर्गन (रोजर्स) वहां हमें क्या दे सकते हैं। मैंने कई बार देखा है। जूड के लिए यह पहली बार था, वह इन विचारों को अपनाते हैं। उन्हें ऐसा करना ही है और उन्हें ऐसा करना पसंद भी है। यह हमारे खेल का हिस्सा है।"

इंग्लैंड गुरुवार को स्थानीय टीम मियामी यूनाइटेड के खिलाफ बंद दरवाजों के पीछे एक फ्रेंडली मैच खेलेगा, जिसके बाद 17 जून को अपने पहले ग्रुप मैच में क्रोएशिया का सामना करेगा।

--आईएएनएस

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