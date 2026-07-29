मलेशिया लेडीज गोल्फ: दूसरे राउंड के बाद सीरत और गुंतास टॉप-10 में बरकरार

सेलांगोर (मलेशिया), 29 जुलाई (आईएएनएस)। इंडियन गोल्फ यूनियन (आईजीयू) की ओर से मलेशिया भेजी गई दो सदस्यीय भारतीय टीम की सीरत कांग और गुंतास कौर संधू ने मलेशिया के सेलांगोर में खेले गए प्रतिष्ठित मलेशिया लेडीज एमेच्योर ओपन के दूसरे राउंड के बाद टॉप-10 में अपनी जगह बरकरार रखते हुए खुद को खिताबी दौड़ में बनाए रखा।

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टीम चैंपियनशिप में, भारत चार-ओवर 292 के कुल स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है और लीडर मलेशिया से चार स्ट्रोक पीछे है।

पंचकूला की सीरत ने ग्लेनमरी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में दूसरे दिन का खेल अकेले छठे स्थान पर खत्म किया; उन्होंने एक-ओवर 71 का स्कोर किया, जिससे उनका कुल स्कोर एक-ओवर 145 हो गया। वहीं, चंडीगढ़ की गुंतास दो-ओवर 74 का स्कोर करते हुए संयुक्त रूप से सातवें स्थान पर रहीं। मलेशिया की एम्बरली जैरा बिंती जमरा ने पांच-ओवर 67 का शानदार स्कोर करके दो-ओवर 142 के साथ कुल बढ़त हासिल कर ली।

इस इवेंट में चीन, हांगकांग, चीनी ताइपे, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनेई, साउथ कोरिया, फिलीपींस और सिंगापुर सहित 11 देशों के कुल 54 गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं।

19 वर्षीय सीरत ने अपने दूसरे राउंड की शानदार शुरुआत की और फ्रंट नाइन में तीन बर्डी लगाईं, लेकिन 16वें और 18वें होल पर बोगी लगने से वह पीछे रह गईं। दूसरी ओर, 15 वर्षीय गुंतास का राउंड उतार-चढ़ाव भरा रहा; उन्होंने फ्रंट नाइन में तीन बर्डी और दो बोगी लगाईं और बैक नाइन में एक बर्डी और दो बोगी लगाईं, जिससे उनका स्कोर दो-ओवर 74 रहा।

इससे पहले, गुंतास कौर ने मंगलवार को शुरुआती राउंड के बाद एक-ओवर 73 का शानदार स्कोर किया और तीन अन्य गोल्फरों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहीं। सीरत कांग ने पार-72 वाले ग्लेनमेरी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में दो-ओवर 74 का स्कोर किया और पहले दिन अकेले छठे स्थान पर रहीं। मलेशिया की फोंग जी यू ने वन-अंडर 71 का स्कोर करके शुरुआती राउंड में बढ़त बनाई। टीम चैंपियनशिप में, भारत तीन-ओवर 147 के कुल स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है।

यह टूर्नामेंट अपने 40वें संस्करण में है और ग्लेनमेरी गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आयोजित किया जा रहा है। इस तीन-राउंड वाले इवेंट में 20 देशों के लगभग 40 एमेच्योर गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें व्यक्तिगत विजेताओं का फैसला 54 होल्स के बाद होगा। चैंपियन टीम का फैसला 36 होल्स के बाद दो गोल्फरों के संयुक्त स्कोर के आधार पर किया जाएगा।

--आईएएनएस

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