महिला टी20 विश्व कप में हिस्सा ले रही सभी टीमों को शुभकामनाएं: आईसीसी अध्यक्ष जय शाह

दुबई, 12 जून (आईएएनएस)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष जय शाह ने आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में हिस्सा ले रही सभी 12 देशों को शुभकामनाएं दी हैं। महिला टी20 विश्व कप का आगाज शुक्रवार को मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मैच से हुआ।

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जय शाह ने एक्स पर लिखा, "आईसीसी महिला टी20 विश्व कप शुरू हो रहा है। मैं हिस्सा ले रही सभी 12 टीमों को शुभकामनाएं देता हूं। आपकी प्रतिबद्धता, प्रतिभा और पक्के इरादे फैंस को प्रेरित करते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाएंगे। उम्मीद है कि यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा और इस खेल को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा।"

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। इंग्लैंड ने 2009 में खेले गए पहले संस्करण की मेजबानी की थी और चैंपियन रही थी। न्यूजीलैंड गत चैंपियन है और खिताब को बचाने के उद्देश्य से विश्व कप में उतरी है। न्यूजीलैंड शनिवार को रोज बाउल में टूर्नामेंट के चौथे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करेगी।

2024 में यूएई में अपना पहला महिला टी20 विश्व कप खिताब जीतने के बाद, न्यूजीलैंड पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। स्टार ऑल-राउंडर अमेलिया केर की कप्तानी में, न्यूजीलैंड एक ग्रुप 2 से आगे बढ़ने की पसंदीदा टीमों में से एक है।

ऑस्ट्रेलिया, जो टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है, शनिवार को ओल्ड ट्रैफर्ड में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने टी20 विश्व कप 2026 कैंपेन की शुरुआत करेगी।

छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया दुनिया की टॉप रैंक वाली टी20 टीम के तौर पर टूर्नामेंट में उतरेगी और नई कप्तान सोफी मोलिनक्स की कप्तानी में एक मजबूत शुरुआत करने का लक्ष्य रखेगी। इस बीच, दक्षिण अफ्रीका, जो अभी इस फॉर्मेट में पांचवें नंबर पर है, अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगी। अपना पहला खिताब जीतने की उम्मीद में इंग्लैंड पहुंची भारतीय टीम का सफर रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से शुरू होगा।

महिला टी20 विश्व कप 2026 में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 33 मैच खेले जाएंगे।

--आईएएनएस

पीएके