महिला टी20 वर्ल्ड कप: इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मैच कब और कहां खेला जाएगा?

बर्मिंघम, 11 जून (आईएएनएस)। इंग्लैंड में आयोजित हो रहे महिला टी20 विश्व कप 2026 की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है। पहला मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा।

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इंग्लैंड की टीम मजबूत है, जिसमें हर विभाग में अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले और मैच जिताने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। मेजबान टीम में डैनी वायट, ऐलिस कैप्सी, एमी जोन्स, शार्लेट डीन और युवा लॉरेन बेल जैसे खिलाड़ी शामिल है। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट का पहला संस्करण जीता था, लेकिन अगले आठ संस्करणों में उस सफलता को दोहरा नहीं पाई है। 2024 में वे ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे।

श्रीलंका की टीम शुरुआती उलटफेर करने और महिला क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ने के इरादे से मैदान में उतरेगी। कप्तान चमारी अथापथु एक बार फिर टीम की उम्मीदों का केंद्र होंगी, जबकि हर्षिता समरविक्रमा और कौशानी नुथ्यांगना से अहम जिम्मेदारियां संभालने की उम्मीद है।

इतिहास की बात करें तो दोनों टीमों के बीच मुकाबलों में इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ये टीमें 12 बार आमने-सामने हुई हैं, जिनमें से इंग्लैंड ने 10 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका को दो जीत मिली हैं। 2009 में दोनों टीमों के बीच पहला टी20 मैच खेला गया था, जबकि आखरी टी20 मुकाबला सितंबर 2023 में हुआ था।

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच शुक्रवार को मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच रात 11 बजे से खेला जाएगा। मैच एजबेस्टन स्टेडियम, बर्मिंघम में खेला जाएगा।

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनलों पर किया जाएगा और जियोहॉटस्टार पर मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग होगी।

इंग्लैंड महिला टीम: नट साइवर-ब्रंट (कप्तान), लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, टिली कॉर्टीन-कोलमैन, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, दानी गिब्सन, एमी जोन्स, फ्रेया केम्प, हीथर नाइट, लिन्से स्मिथ, इस्सी वोंग, डैनी व्याट।

श्रीलंका महिला टीम: चमारी अथापथु (कप्तान), हासिनी परेरा, विशमी गुणरथने, हर्षिता समरविक्रमा, इमेशा दुलानी, नीलाक्षिका सिल्वा, कवीशा दिलहारी, हंसिमा करुणारथने, कौशिनी नुथ्यांगना, सुगंदिका दासनायका, निमाशा मदुशानी, काव्या कविंदी, मल्की मदारा, मिताली अयोध्या, चेतना विमुक्ति।

--आईएएनएस

पीएके