मिडफील्डर ज्योति को 100 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे करने पर हॉकी इंडिया ने दी बधाई

ऑकलैंड, 16 जून (आईएएनएस)। हॉकी इंडिया ने मंगलवार को न्यूजीलैंड में एफआईएच विमेंस हॉकी नेशंस कप में जापान के खिलाफ भारत के मैच के दौरान 100 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे करने पर मिडफील्डर ज्योति को बधाई दी।

Read More

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा, "हॉकी इंडिया ज्योति को 100 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे करने की शानदार कामयाबी पर बधाई देता है। इस उपलब्धि तक पहुंचना उनके समर्पण, निरंतरता और वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। वह भारतीय महिला हॉकी टीम की एक अहम सदस्य रही हैं। उन्होंने जब भी देश का प्रतिनिधित्व किया है, हमेशा जबरदस्त प्रतिबद्धता दिखाई है। हमें उनकी कामयाबियों पर गर्व है और हम उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।"

हॉकी इंडिया के सचिव जनरल भोला नाथ सिंह ने भी ज्योति को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा, "100 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे करना एक बड़ी कामयाबी है। यह ज्योति की खेल के प्रति लगन और प्रतिबद्धता को दिखाता है। इतने वर्षों में, उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर साबित किया है और भारतीय महिला हॉकी टीम के विकास और कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका सफर उन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है, जो सबसे ऊंचे लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं।"

इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने पर ज्योति ने कहा, "भारत का प्रतिनिधित्व करना हमेशा से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। 100 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे करना मेरे लिए गर्व का पल है। मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। मैं अपने परिवार को याद करना चाहती हूं और अपने कोच, टीममेट्स और उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने इस पूरे सफर में मेरा साथ दिया है।"

उन्होंने आगे कहा, "हर बार जब मैं भारतीय जर्सी पहनती हूं, तो यह मुझे देश के लिए अपना श्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करती है। इस सफर ने मुझे कीमती सबक सिखाए हैं और एक खिलाड़ी और एक इंसान के तौर पर मुझे आगे बढ़ने में मदद की है। मुझे उम्मीद है कि मैं टीम की सफलता में अपना योगदान देती रहूंगी और उनके साथ और भी यादें बनाऊंगी।"

हरियाणा की ज्योति ने 2019 में मलेशिया के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज में अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। मिडफील्ड में ज्योति भारत के लिए बेहद अहम खिलाड़ी रही हैं।

अपने करियर के दौरान ज्योति ने अब तक कई जाने-माने टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया है। वह 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा थीं। रांची और राजगीर में विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की। इसके अलावा, उन्होंने एफआईएच हॉकी प्रो लीग और एशिया कप कैंपेन के साथ-साथ दूसरे अहम अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में भी हिस्सा लिया है।

--आईएएनएस

पीएके