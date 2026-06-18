मुंबई चेस इवेंट: सुरेश के साथ ड्रॉ के बावजूद इनियन खिताब के करीब

मुंबई, 18 जून (आईएएनएस)। हर्ष सुरेश ने ग्लोबल चेस फेस्टिवल के मास्टर्स वर्ग के 8वें दौर में शीर्ष वरीय और ग्रैंड मास्टर (जीएम) इनियान पन्‍नीरसेलवम को ड्रॉ पर रोक दिया। हालांकि, यह परिणाम इनियान की खिताबी दावेदारी पर ज्यादा असर डालता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वह अब भी बाकी खिलाड़ियों से एक अंक आगे हैं।उन्हें मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में खेले जा रहे ग्लोबल चेस फेस्टिवल के मास्टर्स सेक्शन में चैंपियन बनने के लिए आखिरी राउंड में सिर्फ एक ड्रॉ की जरूरत है।

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शेष दो कैटेगरी में भी पसंदीदा खिलाड़ी लड़खड़ाते नजर आए। चैलेंजर्स कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन कर रहे वीरेश शरणार्थी को कम रेटिंग वाले ओडिशा के आशीर्वाद स्वैन ने चौंकाया और वे 6.5 प्वाइंट वाले 6 अन्य खिलाड़ियों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए। नितिन बाबू ने भी ज्यादा रेटिंग वाले फिडे मास्टर (एफएम) अरुण कटारिया को चौंका दिया; अब दोनों 7-7 प्वाइंट्स के साथ इस कैटेगरी में संयुक्त रूप से आगे चल रहे हैं।

इनियान 7 प्वाइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद बोरिस सावचेंको से एक प्वाइंट की बढ़त बनाए हुए हैं। हर्ष सुरेश, आकाश शरदचंद्र दलवी, अपूर्व कांबले और अजय संतोष पर्वथारेड्डी 5.5 प्वाइंट्स के साथ उनके पीछे हैं। आखिरी राउंड में इनियन का मुकाबला अजय संतोष पर्वथारेड्डी से होगा।

माधवेंद्र प्रताप शर्मा ने विनायक कोलेरू को हराकर अपना दबदबा बनाए रखा और 7.5 प्वाइंट्स के साथ अपनी एक प्वाइंट की बढ़त कायम रखी। जूनियर मास्टर्स का स्पष्ट विजेता बनने के लिए उन्हें आखिरी 9वें राउंड में बस एक ड्रॉ की जरूरत है। अंकित दास, बालानंदन अयप्पन और ए अमनलाल ने 6.5 प्वाइंट्स हासिल किए हैं। अगर वे अपने गेम जीत जाते हैं और माधवेन्द्र हार जाते हैं, तो उनके पास भी जीतने का मौका है।

अन्य अहम नतीजों में, ओशिनी गुनावरधना देविनद्या को नॉर्म हासिल करने के लिए आखिरी दो गेम में 1.5 प्वाइंट की जरूरत थी, लेकिन उन्हें वेदांत पनेसर से हार का सामना करना पड़ा। इनियान से हारने के बाद बोरिस सावचेंको ने वापसी की है और फिलहाल उनके पास खिताब जीतने का मौका है।

इनियान ने हर्ष सुरेश के खिलाफ सिसिलियन डिफेंस अपनाया और दोनों खिलाड़ियों ने अलग-अलग तरफ कैसलिंग की। हर्ष ने क्वींस-साइड पर कैसलिंग की और तुरंत किंग्स-साइड पर आक्रामक हो गए। शुरू में ऐसा लगा कि बोर्ड पर जबरदस्त मुकाबला होगा, लेकिन हर्ष के आक्रामक रवैये के बावजूद, पूरे गेम में व्हाइट को बस थोड़ी सी बढ़त ही मिल पाई। 40वीं चाल पर दोनों खिलाड़ियों ने प्वाइंट्स बांट लिए।

जम्मू-कश्मीर के सोहम कमोत्रा ​​ने बोरिस सावचेंको के खिलाफ क्वींस गैम्बिट गेम में कई गलतियां कीं और आखिरकार, 24वीं चाल पर हार मान ली।

शारनाथी ने पहले सात राउंड में शानदार खेल दिखाया था, लेकिन आशीर्वाद स्वैन के खिलाफ सिसिलियन डिफेंस चुनने के बाद उन्हें डिफेंसिव खेलना पड़ा। स्वैन ने क्वींस-साइड पर कैसलिंग की थी, जबकि शारनाथी ने अपने किंग को सेंटर में ही रखा। स्वैन ने सेंटर में बढ़त बनाई और एक पॉन जीतने के बाद क्वीन का एक्सचेंज किया। वह अतिरिक्त पॉन स्वैन के लिए 75 लंबी चालों के बाद पॉइंट जीतने के लिए काफी साबित हुआ। अंतिम राउंड में स्वैन और नितिन बाबू का आमना-सामना होगा। इसे जीतने वाला खिताब अपने नाम करेगा।

फोर-नाइट्स गेम में, माधवेंद्र ने मजबूती से खेलने या बहुत सावधानी बरतने का तरीका चुना। उन्होंने 23वीं चाल पर बिशप का बलिदान न देने का फैसला किया, जिससे वे जीत का शुरुआती मौका चूक गए। उन्होंने थोड़ी बढ़त बनाए रखने के लिए क्वीन का एक्सचेंज शुरू किया और फिर धीरे-धीरे बाकी मोहरों का एक्सचेंज करके एक पॉन हासिल किया और 67 चालों के बाद जीत दर्ज की।

परिणाम:

हर्ष और इनियान पीए के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा।

सोहम कमोत्रा को बोरिस सावचेंको के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा।

आकाश शरदचंद्र दलवी और अपूर्व कांबले का मुकाबला ड्रॉ रहा।

अजय संतोष पर्वतारेड्डी ने मिराजिज मात्याकुबोव को हराकर जीत दर्ज की।

सम्मेद जयकुमार शेटे और लुका पैचाद्जे के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा।

आयुष शर्मा और नितीश बेलूरकर ने ड्रॉ खेला।

डेविड गोचेलाशविली और अभिजीत गुप्ता के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा।

--आईएएनएस

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