लॉर्ड्स टेस्ट में जीत टी20 विश्व कप में मिली निराशा को कम करेगी: हरमनप्रीत कौर

लंदन, 9 जुलाई (आईएएनएस)। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गुरुवार को कहा कि टी20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद टीम 'बहुत मुश्किल दौर' से गुजरी है। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेला जाने वाला टेस्ट एक टीम के तौर पर आत्मविश्वास पाने का बड़ा मौका है।

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भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार से एकमात्र टेस्ट लॉर्ड्स में शुरू हो रहा है। मैच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, "सच कहूं तो, यह हम सभी के लिए बहुत मुश्किल पल था क्योंकि हमने वर्ल्ड कप के लिए बहुत मेहनत की थी। बदकिस्मती से, हमने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। मुझे लगता है कि यह टेस्ट मैच कुछ ऐसा था जिसने हमें उत्साहित रखा है। हम सब एक ग्रुप के तौर पर एक साथ आए, और हम सभी इस आने वाले मैच के लिए अपना श्रेष्ठ देना चाहते थे। उम्मीद है कि हम अपने क्रिकेट का मजा लेंगे।"

कौर ने कहा, "मुझे लगता है कि यह टेस्ट मैच हमारे लिए बहुत बड़ा पल है क्योंकि अगर हम यह टेस्ट मैच जीत जाते हैं, तो यह टीम के लिए बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि अभी, टी20 वर्ल्ड कप के बाद, हर कोई बहुत दुखी था कि हम अपना बेस्ट नहीं दे सके। कुछ जगहों पर, हमने अच्छा किया, लेकिन बदकिस्मती से, एक टीम के तौर पर, हम उतना अच्छा नहीं कर सके। इस टेस्ट मैच के जरिए, हम उसकी भरपाई कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "अगर हम एक साथ खेलें, एक-दूसरे का सहयोग करें और जीतें तो एक टीम के तौर पर हमारा आत्मविश्वास वापस आ सकता है। यह आने वाले टूर्नामेंट में भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगी।"

हरमनप्रीत कौर ने बीसीसीआई द्वारा महिला क्रिकेटरों के व्यवस्थित तरीके से घरेलू क्रिकेट शुरू करने की दिलचस्पी का भी स्वागत किया।

भारतीय कप्तान ने कहा, "हमें रेड-बॉल घरेलू क्रिकेट की जरूरत है क्योंकि पहले हमारे पास यह होता था, लेकिन अब हम बहुत ज्यादा व्हाइट-बॉल खेलते हैं। इसलिए हम रेड बॉल के बजाय व्हाइट बॉल पर ज्यादा शिफ्ट हो गए। बोर्ड अब रेड-बॉल में इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है, तो हम निश्चित रूप से अपने घरेलू रेड-बॉल गेम वापस पा रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "हम पहले ही घरेलू स्तर पर बहुत सारे टेस्ट मैच खेल चुके हैं, और वे बहुत जरूरी हैं, और निश्चित रूप से मुझे एक टीम के तौर पर तैयारी के लिए कुछ और समय मिलना अच्छा लगेगा, क्योंकि पिछली बार जब हमने घरेलू मैच खेले थे, तो हम में से कई लोग वहां नहीं थे क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ लड़कियों को घरेलू क्रिकेट खेलने का मौका मिला। मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर, ये गेम बहुत जरूरी हैं। अगर हमें तैयारी के लिए कुछ समय मिले, तो यह ज्यादा व्यवहारिक हो सकता है। मुझे लगता है कि जो भी हमारे हाथ में है, हम बस अपना श्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे हैं।"

भारतीय कप्तान ने बाएं हाथ की युवा स्पिनर श्री चरणी की तारीफ करते हुए उन्हें टीम की गेंदबाजी के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि चरणी ने टीम को एक विकल्प दिया है कि वह उन सभी जरूरी ओवरों में गेंदबाजी करने के लिए मौजूद हैं, जब विकेट की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि ऐसे खिलाड़ी का टीम में होना बहुत जरूरी है

चरणी के लॉर्ड्स में अपना टेस्ट डेब्यू करने की प्रबल संभावना है।

हरमनप्रीत ने इंग्लैंड की अनुभवी क्रिकेटर टैमी ब्यूमोंट को भी शुभकामनाएं दीं, जो एकमात्र टेस्ट खत्म होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगी।

उन्होंने कहा, "टैमी मेरी प्यारी दोस्तों में से एक है, और मैंने उसके साथ बहुत क्रिकेट खेला है। वह बहुत अच्छी इंसान है और एक बहुत अच्छी प्रतियोगी क्रिकेटर है। मैं उसे ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। उम्मीद है कि उसकी बाद की जिंदगी में भी वही उत्साह रहे, जो क्रिकेट के मैदान पर उसे मिला।"