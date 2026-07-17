लॉर्ड्स टेस्ट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत युवाओं के लिए प्रेरणा: निकी प्रसाद

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम को टी20 विश्व कप 2025 में अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाली निकी प्रसाद ने कहा है कि लॉर्ड्स में आयोजित टेस्ट में भारतीय महिला टीम की इंग्लैंड के खिलाफ 270 रन की जीत राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहे युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा काम करेगी।

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आईएएनएस से बात करते हुए निकी प्रसाद ने कहा, "मुझे लगता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इतना अच्छा क्रिकेट खेलते और जीतते हुए देखना प्रेरणा देने वाला था। यह जीत इसलिए भी विशेष थी, क्योंकि टेस्ट मैच टी20 के ठीक बाद खेला गया। टी20 के बाद टेस्ट मैचों के हिसाब से ढलना काफी मुश्किल होता है। भारत में हम बहुत ज्यादा रेड-बॉल क्रिकेट नहीं खेलते हैं।"

निकी ने कहा कि जिस तरह से टीम वहां गई और स्थिति के मुताबिक खुद को ढाला, गौड़ के 5 विकेट और यास्तिका का शतक, एक युवा क्रिकेटर के तौर पर ऐसा प्रदर्शन और ऐतिहासिक जीत को देखना काफी रोमांचक और प्रेरणादायी था।

भारतीय घरेलू क्रिकेट में रेड बॉल क्रिकेट के अवसर पर निकी ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत में, हमें धीरे-धीरे बहुत सारे रेड-बॉल टूर्नामेंट मिलने लगे हैं। घरेलू क्रिकेट में सीनियर मल्टी-डे टूर्नामेंट भी जोड़ा गया है। जब सीओई में कैंप होते हैं, तब भी वे हमें रेड-बॉल क्रिकेट खेलने के लिए सक्षम बनाते हैं। इसके परिणाम भी मिलने लगे हैं। लॉर्ड्स में जीत इसका ताजा उदाहरण है। मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में, हम सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि सभी फॉर्मेट में बेहतर होते रहेंगे।"

निकी ने बताया कि अगस्त में शुरू होने वाला सीओई में एक महीने का टारगेटेड कैंप, इंडिया ए का कैलेंडर, उन्हें अगले छह महीनों तक व्यस्त रखेगा। यह पूरे एक महीने का कैंप है। मुझे लगता है कि उस कैंप में टी20, वन-डे और टेस्ट मैच खेलने की आदत हो जाएगी। यह डोमेस्टिक या महिला प्रीमियर लीग और इंडिया ए सीरीज के लिए वाकई एक अच्छी तैयारी होगी।

--आईएएनएस

पीएके