'लॉर्ड्स में टेस्ट जीतना बड़ी बात', भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिलिंद देवड़ा ने दी बधाई

मुंबई, 14 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए टेस्ट में बड़ी जीत हासिल की है। भारतीय टीम को इस यादगार जीत पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा और प्रवक्ता सुसीबेन शाह ने बधाई दी है।

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मिलिंद देवड़ा ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपनी दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं। लॉर्ड्स विश्व का सबसे प्रतिष्ठित मैदान है। वहां टेस्ट मैच जीतना, बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं कि क्रिकेट को लेकर भारत में काफी उत्साह है, लेकिन हमें महिला क्रिकेट को भी प्रमोट करना होगा। इस जीत के बाद महिला क्रिकेट में लोगों की रुचि बढ़ेगी।"

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की प्रवक्ता सुसीबेन शाह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहली बार लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेली और जीती। इसके लिए मैं भारतीय टीम का अभिनंदन करती हूं। क्रिकेट खेलने वाले हर खिलाड़ी की चाहत लॉर्ड्स में खेलने और जीतने की होती है। भारतीय टीम न सिर्फ खेली बल्कि जीती। इसके लिए टीम को बहुत-बहुत बधाई।"

लॉर्ड्स में पहली बार महिला टेस्ट का आयोजन किया गया था। भारतीय टीम ने यादगार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड पर 270 रन से जीत हासिल की।

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। इंग्लैंड की पहली पारी 170 पर सिमट गई। दूसरी पारी में भारतीय टीम ने यास्तिका भाटिया के शतक की बदौलत 341 रन बनाए और पहली पारी में मिले 115 रन की बढ़त की बदौलत इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड दूसरी पारी में भी 186 रन पर सिमट गई और 270 रनों के बड़े अंतर से मैच हार गई। पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 2 विकेट लेने वाली भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ प्लेयर ऑफ द मैच रहीं।

--आईएएनएस

पीएके