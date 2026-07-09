लॉर्ड्स में ऐतिहासिक टेस्ट से पहले हरमनप्रीत ने कहा, "शायद इसमें देर हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं हुई"

लंदन, 9 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम शुक्रवार से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर टेस्ट मैच खेलेगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इसे महिला क्रिकेट के लिए इसे 'बहुत बड़ा पल' बताया है। कप्तान ने कहा कि लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट मैच के लिए मैदान पर उतरना उनके बचपन के सपने के सच होने जैसा होगा। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला यह एकमात्र टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला जाने वाला पहला महिला टेस्ट मैच भी होगा।

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मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरमनप्रीत कौर ने कहा, "यह हम सभी के लिए बहुत बड़ा पल है। एक कप्तान और एक खिलाड़ी के तौर पर, मैं इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। बचपन में हम हमेशा टेस्ट मैच खेलने का सपना देखते थे। लॉर्ड्स में खेलना हमारे सपनों में से एक था। मुझे बहुत खुशी है कि हमें यह मौका मिला है। दूसरी लड़कियां भी बहुत उत्साहित हैं। एक टीम के तौर पर हम इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।"

इस मैच के ऐतिहासिक महत्व पर बात करते हुए, हरमनप्रीत ने भारतीय टीम के अंदर इस बारे में हुई चर्चाओं को लेकर कहा, "हां, हम चर्चा कर रहे थे कि इतने वर्षों बाद यह मैच होने जा रहा है। हमें यह महसूस करने में इतने साल लग गए कि महिलाएं भी लॉर्ड्स टेस्ट मैचों का हिस्सा बन सकती हैं। यह एक शानदार मौका है। शायद इसमें देर हो गई है, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। फिर भी, मैं खेल रही हूं और इस ऐतिहासिक दिन का हिस्सा बनने का मौका पा रही हूं। मैं सच में इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।"

भारतीय महिला क्रिकेटर बहुत कम टेस्ट मैच खेलती हैं। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के बाद टेस्ट मैच के लिए खुद को तैयार करने में मानसिक और तकनीकी रूप से तेजी से बदलाव की जरूरत होती है। हालांकि, हरमनप्रीत का मानना ​​है कि ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद उनके कड़े नेट सेशन ने उन्हें सही मानसिक स्थिति में ला दिया है।

उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हमें रेड-बॉल से खेलने की उतनी आदत नहीं है, लेकिन हम सभी इस मैच को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हमने चार-पांच सेशन किए, जिनमें हम सभी ने नेट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यह कुछ ऐसा है जिसके हम आदी नहीं हैं, लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं। जब आप किसी चीज को लेकर उत्साहित होते हैं, तो आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। हम कल (शुक्रवार) के मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।"

कप्तान ने इसे स्वीकार किया है कि दाएं घुटने में चोट के कारण प्रतिका रावल का बाहर होना एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्हें अपनी बेंच स्ट्रेंथ और भारत की पारंपरिक स्पिन ताकत पर भरोसा था कि वे लॉर्ड्स में यादगार प्रदर्शन करेंगी।

कौर ने कहा, "जब हमें इसके बारे में पता चला तो वह बहुत दुखद पल था। हमने उन्हें सहज महसूस कराने और इस मैच के लिए तैयार करने की पूरी कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से, वह पूरी तरह तैयार नहीं हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास अन्य खिलाड़ी भी हैं जो नेट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, उम्मीद है कि वे उस जगह जगह को भर देंगी। एक टीम के तौर पर, हम हमेशा अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं, स्पिनर हमारी ताकत रहे हैं। फिर भी, हम यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम पिच कैसी होगी क्योंकि अभी भी काम चल रहा है। देखते हैं कि वहां हालात कैसे हैं, और उसके अनुसार हम फैसला लेंगे।"

जब भारतीय कप्तान से महिला टेस्ट क्रिकेट की कुल संख्या और आगे के रोडमैप के बारे में उनकी राय पूछी गई, तो उन्होंने फैंस पर भरोसा जताया, लेकिन एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के तौर पर अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को भी स्पष्ट रूप से रखा।

उन्होंने कहा, "बतौर क्रिकेटर हम निश्चित रूप से कई टेस्ट मुकाबलों का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से उच्च अधिकारियों का फैसला है। अब तक मैंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, और मैंने इतने वर्षों में महिला क्रिकेट को आगे बढ़ते देखा है। हम सही हाथों में हैं, और वे ही सही लोग हैं जो इस पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन मुझसे पूछें, तो एक खिलाड़ी के तौर पर मैं निश्चित रूप से बहुत सारा क्रिकेट खेलना चाहती हूं और घर पर बैठकर कुछ नहीं करना चाहती। हम काफी व्यस्त हैं, और बीच-बीच में हमें मैच मिल रहे हैं। पिछले मार्च में हमने एक टेस्ट खेला था, और अब, कल हमें एक और टेस्ट खेलने को मिलेगा। चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उम्मीद है कि भविष्य में हमें और भी कई टेस्ट मैच देखने को मिलेंगे।"

--आईएएनएस

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