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खेल

कप्तानी का कोई दबाव नहीं; हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं: कप्तान रिंकू सिंह

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कप्तानी

लखनऊ, 13 अगस्त (आईएएनएस)। 'मेरठ मावेरिक्स' के कप्तान रिंकू सिंह ने अपनी टीम के लगातार अच्छे प्रदर्शन पर पूरा भरोसा जताया है। कप्तान ने कहा है कि उन्हें यूपीटी20 लीग के आने वाले चौथे सीजन में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।

रिंकू सिंह ने गुरुवार को लखनऊ में आयोजित 'कैप्टन्स मीट' में कहा, "हमारी टीम ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। हमने पिछले तीन सीजन में फाइनल खेला है और खिताब भी जीता है। कप्तानी का कोई दबाव नहीं है। हम चुनौतियों का सामना करने के लिए ही बने हैं। मेरी रणनीति बहुत सीधी है: मैं टीम के हर खिलाड़ी से कहता हूं कि जब भी उन्हें मौका मिले, वे बिना किसी दबाव के मैदान पर अपना शत प्रतिशत दें।"

लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने सभी छह फ्रेंचाइजी टीमों के कप्तानों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आने वाले सीजन के लिए ब्लूप्रिंट और खास पहलों का अनावरण किया। 3 करोड़ रुपए के प्राइज पूल वाले इस 34 मुकाबलों के टूर्नामेंट का प्रसारण दुनिया भर के 150 देशों में लाइव किया जाएगा।

इस शानदार इवेंट में मंच पर सभी छह फ्रेंचाइजी के लीडर मौजूद थे, जिनमें भुवनेश्वर कुमार (लखनऊ फाल्कन्स), रिंकू सिंह (मेरठ मावेरिक्स), समीर रिजवी (कानपुर सुपरस्टार्स), माधव कौशिक (नोएडा किंग्स), आर्यन जुयाल (गोरखपुर लायंस) और भूपेंद्र यादव (काशी रुद्रास का प्रतिनिधित्व करते हुए) शामिल थे।

एकजुट होकर काम करने का माहौल बनाते हुए, चेयरमैन डॉ. संजय कपूर ने मीडिया से दिल से बात की। उन्होंने कहा, "यह लीग किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सबकी है। मीडिया हमारे परिवार का हिस्सा है। जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक न तो साउंडबाइट्स रुकेंगे और न ही तस्वीरें। अगर कोई कमी रह जाए, तो कृपया हमें माफ करें। हम सब मिलकर इस उत्सव को सफल बनाएंगे।"

टूर्नामेंट की शुरुआत 14 अगस्त को भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में एक शानदार ओपनिंग सेरेमनी के साथ होगी। इसमें म्यूजिक के उस्ताद शंकर महादेवन और मशहूर सिंगर जैस्मीन सैंडलस के लाइव कॉन्सर्ट होंगे, साथ ही ड्रोन और लाइट शो भी दिखाए जाएंगे। स्टेडियम आने वाले दर्शकों को राहत देने के मकसद से एक बड़ी और फैन-फोकस्ड पहल के तहत, डॉ. कपूर ने यह भी घोषणा की कि वेन्यू के अंदर पीने के पानी समेत सभी खाने-पीने की चीजें सिर्फ मैक्सिमम रिटेल प्राइस (एमआरपी) पर बेची जाएंगी।

--आईएएनएस

आरएसजी