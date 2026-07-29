ला लीगा 2026-27: बार्सिलोना टाइटल डिफेंस से पहले कर सकता है और बड़े ट्रांसफर

मैड्रिड, 29 जुलाई (आईएएनएस)। मौजूदा चैंपियन एफसी बार्सिलोना फिलहाल इंग्लैंड में ट्रेनिंग कर रही है। हैंसी फ्लिक की टीम नए ला लीगा सीजन की तैयारी कर रही है, जिसमें वे अपना टाइटल बचाने की कोशिश करेंगे।

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कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रॉबर्ट लेवांडोव्स्की चले गए हैं, जबकि लोन पीरियड खत्म होने के बाद जोआओ कैंसेलो और मार्कस रैशफोर्ड अपने पुराने क्लबों में लौट गए हैं।

'सिन्हुआ' की रिपोर्ट के अनुसार, लेवांडोव्स्की की सैलरी को वेज बिल से हटाने के बाद बार्सिलोना को हाल के वर्षों की तुलना में अधिक फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। क्लब ने पहले ही न्यूकैसल यूनाइटेड से इंग्लैंड के विंगर एंथनी गॉर्डन और बोरुसिया डॉर्टमुंड से जर्मनी के फॉरवर्ड करीम अदेयेमी को साइन किया है। वे अपने अटैक को नया रूप देना चाहते हैं, जो फिर से लैमिन यमल के इर्द-गिर्द बनेगा।

हालांकि, 23 अगस्त को एल्चे के खिलाफ अपने लीग टाइटल डिफेंस की शुरुआत करने से पहले बार्सिलोना को अभी भी काफी काम करना है। ट्रांसफर विंडो बंद होने से पहले और भी खिलाड़ियों के आने और जाने की उम्मीद है।

बार्सिलोना कैंसेलो को वापस लाना चाहेगा, लेकिन पहले उन्हें उनके मौजूदा क्लब, अल-हिलाल के साथ बातचीत करनी होगी। अगर कोई डील नहीं हो पाती, तो स्पेनिश चैंपियन के किसी दूसरे फुल-बैक को लेने की उम्मीद है। हेक्टर फोर्ट ने एल्चे में लोन पीरियड के दौरान प्रभावित किया था, हालांकि कंधे की चोट के कारण उनका कैंपेन जल्दी खत्म हो गया था। इस बहुमुखी प्रतिभाशाली डिफेंडर के पास यह साबित करने का मौका होगा कि वह फ्लिक की फर्स्ट-टीम स्क्वाड में जगह पाने के हकदार हैं।

रेसिंग सैंटेंडर के फुल-बैक जॉर्ज सलिनास का नाम भी बार्सिलोना से जोड़ा जा रहा है, हालांकि खबर है कि सेगुंडा डिवीजन क्लब अपने एकेडमी के एक खिलाड़ी को बेचने के लिए तैयार नहीं है। जूलियन अल्वारेज बार्सिलोना के लिए अटैकिंग टारगेट के तौर पर प्राथमिकता बने हुए हैं। क्लब ने अर्जेंटीना के फॉरवर्ड के लिए अपनी पसंद को छिपाया नहीं है। अल्वारेज ने भी संकेत दिया है कि वह एटलेटिको मैड्रिड छोड़ना चाहते हैं।

एटलेटिको ने अल्वारेज को पाने की बार्सिलोना की सार्वजनिक कोशिश पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि किसी भी डील के लिए कैटलन क्लब को स्ट्राइकर के कथित 500 मिलियन यूरो (570 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के रिलीज क्लॉज को पूरा करना होगा।

एक संभावित समझौता यह हो सकता है कि डील के हिस्से के तौर पर फेरान टोरेस दूसरी तरफ चले जाएं। टोरेस ने वर्ल्ड कप के दौरान स्पेन के साथ अपनी साख बढ़ाई थी और अभी तक बार्सिलोना के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट पर सहमत नहीं हुए हैं, जिससे उनके भविष्य को लेकर अटकलें बढ़ गई हैं।

कई खिलाड़ियों के जाने की संभावना भी बढ़ती जा रही है। गॉर्डन और अदेयेमी के आने के बाद स्वीडिश विंगर रूनी बार्डघजी का भविष्य अनिश्चित हो गया है। उम्मीद है कि बार्सिलोना उन्हें लोन पर भेजने या बायबैक क्लॉज के साथ परमानेंट ट्रांसफर करने पर विचार करेगा।

पिछले दो सीजन में लेफ्ट-बैक एलेजांद्रो बाल्डे का विकास उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ है। खबर है कि बार्सिलोना उनके लिए ऑफर सुनने को तैयार है क्योंकि क्लब को और खिलाड़ियों को साइन करने के लिए फंड की जरूरत है।

मिडफील्डर मार्क कसाडो की स्थिति भी कुछ वैसी ही है; वे मार्क बर्नाल से पीछे हो गए हैं। कसाडो के लिए अच्छी-खासी ट्रांसफर फीस मिल सकती है और हो सकता है कि वे अगस्त के आखिर तक क्लब छोड़ दें, भले ही घुटने की चोट के कारण फ्रेंकी डी जोंग सीजन के शुरुआती महीनों में नहीं खेल पाएंगे।

मार्क-आंद्रे टेर स्टेगन और रोनाल्ड अराउजो का भविष्य उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्लब के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में शामिल होने के कारण, इन दोनों मामलों को सुलझाने से बार्सिलोना को आर्थिक रूप से फायदा होगा।

जोन गार्सिया के आने के बाद टेर स्टेगन गोलकीपिंग की प्राथमिकता सूची में नीचे खिसक गए हैं, जबकि अराउजो का सीजन चोटों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के कारण काफी प्रभावित रहा।

--आईएएनएस

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