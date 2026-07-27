कोयंबटूर: जूनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय खिताब के लिए 30 टीमें भिड़ेंगी

कोयंबटूर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप 2026 मंगलवार से शुरू हो रही है। 12 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट में देश भर की 30 टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। टूर्नामेंट 8 अगस्त को डिवीजन 'ए' फाइनल के साथ खत्म होगा।

Read More

चैंपियनशिप तीन डिवीजनों, 'ए', 'बी' और 'सी' में खेली जाएगी, जिसमें प्रमोशन और रेलीगेशन हर मैच को और भी खास बना देंगे। डिवीजन 'ए' की टीमें नेशनल टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी, वहीं डिवीजन 'बी' और 'सी' की टीमें अगले टियर में प्रमोशन पाने की कोशिश करेंगी।

डिवीजन 'ए' में 12 टीमें हैं जिन्हें तीन-तीन के चार पूल में बांटा गया है। पूल ए में हॉकी हरियाणा, हॉकी मध्य प्रदेश और हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु शामिल हैं। पूल बी में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा, मणिपुर हॉकी और दादरा और नगर हवेली की टीम शामिल हैं। पूल सी में हॉकी पंजाब, हॉकी झारखंड और दिल्ली हॉकी हैं, जबकि पूल डी में उत्तर प्रदेश हॉकी, हॉकी कर्नाटक और हॉकी बंगाल हैं।

हर डिवीजन 'ए' पूल से टॉप दो टीमें 5 अगस्त को क्वार्टर-फाइनल में पहुंचेंगी, उसके बाद 6 अगस्त को सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। कांस्य पदक मैच और फाइनल 8 अगस्त को खेला जाएगा। डिवीजन 'ए' की सबसे नीचे की दो टीमों को अगले एडिशन के लिए डिवीजन 'बी' में भेज दिया जाएगा।

डिवीजन 'बी' में 10 टीमें हैं जिन्हें पांच-पांच के दो पूल में बांटा गया है। पूल ए में हॉकी महाराष्ट्र, हॉकी उत्तराखंड, हॉकी जम्मू और कश्मीर, हॉकी हिमाचल और केरल हॉकी हैं, जबकि पूल बी में हॉकी आंध्र प्रदेश, हॉकी चंडीगढ़, हॉकी अरुणाचल, बिहार (बीएसएसए) और छत्तीसगढ़ हॉकी शामिल हैं। टॉप दो टीमें डिवीजन 'ए' में प्रमोशन पाएंगी, जबकि सबसे नीचे की दो टीमें डिवीजन 'सी' में चली जाएंगी।

डिवीजन 'सी' में आठ टीमें दो पूल में मुकाबला करेंगी। पूल ए में असम हॉकी, गोवा हॉकी, हॉकी राजस्थान और हॉकी मिजोरम शामिल हैं, जबकि पूल बी में तेलंगाना हॉकी, पुडुचेरी हॉकी, हॉकी गुजरात और त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन शामिल हैं। डिवीजन 'सी' की टॉप दो टीमें डिवीजन 'बी' में प्रमोशन हासिल करेंगी।

पूल स्टेज के दौरान टूर्नामेंट लीग फॉर्मेट में होगा, जिसमें टीमों को जीत पर तीन पॉइंट, ड्रॉ पर एक पॉइंट और हार पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। डिवीजन 'ए' क्लासिफिकेशन मैचों में, जिन टाई मैचों में परिणाम की जरूरत होगी, उनका फैसला एफआईएच टूर्नामेंट रेगुलेशन के अनुसार शूट-आउट से होगा।

चैंपियनशिप से पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने भविष्य के इंटरनेशनल खिलाड़ियों को तैयार करने में टूर्नामेंट की भूमिका पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप युवा खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक बहुत ही प्रतियोगी मंच देकर भारत के हॉकी इकोसिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है। इस स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हमें यकीन है कि इस संस्करण में एक बार फिर बेहतरीन प्रतिभाएं सामने आएंगी। हम टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को शुभकामनाएं देते हैं।"

हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोला नाथ सिंह ने कहा कि प्रमोशन-रेलीगेशन फॉर्मेट इस प्रतियोगिता को उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद बनाता है।

उन्होंने कहा, "जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप देश भर के उभरते हुए हॉकी खिलाड़ियों के विकास के रास्ते में एक जरूरी कदम है। यह टूर्नामेंट न सिर्फ कीमती मैच का अनुभव देता है, बल्कि प्रमोशन और रेलीगेशन फॉर्मेट के जरिए राज्य की टीमों के बीच हेल्दी प्रतियोगिता को भी बढ़ावा देता है। हम रोमांचक हॉकी देखने के लिए उत्सुक हैं और इस बड़े इवेंट में हिस्सा लेने का मौका पाने के लिए सभी टीमों को बधाई देते हैं।"

प्रतियोगिता 28 जुलाई को डिवीजन 'सी' के मैचों के साथ शुरू होगी। असम हॉकी का मुकाबला हॉकी मिजोरम से सुबह 6:00 बजे होगा, इसके बाद गोवा हॉकी का मुकाबला हॉकी राजस्थान से सुबह 7:30 बजे होगा। तेलंगाना हॉकी का मुकाबला त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन से सुबह 9:00 बजे होगा। इसके बाद पुडुचेरी हॉकी का मुकाबला हॉकी गुजरात से सुबह 10:30 बजे होगा।

डिवीज़न 'बी' का मैच दिन में बाद में शुरू होगा, जिसमें हॉकी महाराष्ट्र का मुकाबला हॉकी हिमाचल से दोपहर 12:00 बजे होगा, इसके बाद हॉकी उत्तराखंड का मुकाबला केरल हॉकी से दोपहर 1:30 बजे होगा। हॉकी आंध्र प्रदेश का मुकाबला बिहार (बीएसएसए) से दोपहर 3:00 बजे होगा, जबकि हॉकी चंडीगढ़ का मुकाबला छत्तीसगढ़ हॉकी से शाम 4:30 बजे होगा। डिवीजन 'ए' के मैच 1 अगस्त से शुरू होंगे।

--आईएएनएस

पीएके