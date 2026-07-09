केर्न्स कप: 8-21 अगस्त के बीच 'केर्न्स कप' का आयोजन, हम्पी-दिव्या समेत ये टॉप खिलाड़ी हिस्सा लेंगी

सेंट लुइस (यूएसए), 9 जुलाई (आईएएनएस)। 'केर्न्स कप चेस चैंपियनशिप 2026' में पूर्व वर्ल्ड रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी, पूर्व महिला जूनियर वर्ल्ड चैंपियन दिव्या देशमुख और फिडे विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की चैलेंजर वैशाली रमेशबाबू जैसी दिग्गज खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता का आयोजन 8 से 21 अगस्त के बीच सेंट लुइस चेस क्लब (एसटीएलसीसी) में होगी।

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दुनिया के सबसे मजबूत महिला सुपर-टूर्नामेंट्स में से एक, केर्न्स कप इस गर्मी में सेंट लुइस लौट रहा है। इस प्रतियोगिता में दुनिया की 10 टॉप महिला चेस खिलाड़ी 2,50,000 यूएस डॉलर के प्राइज फंड के लिए मुकाबला करेंगी।

दुनिया के बेहतरीन चेस इवेंट्स में से एक यह चैंपियनशिप प्रतिष्ठित सिंकफील्ड कप के साथ-साथ आयोजित होगी। सिंकफील्ड कप की तरह ही, केर्न्स कप में भी 10 खिलाड़ियों वाला, 9 राउंड का क्लासिकल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट होगा, जिसे प्रोफेशनल चेस में सबसे मुश्किल टेस्ट्स में से एक माना जाता है। आयोजकों ने गुरुवार को जारी प्रेस रिलीज में बताया कि टूर्नामेंट का छठा एडिशन दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की मेजबानी करने की सेंट लुइस की परंपरा को आगे बढ़ाएगा और साथ ही खेल में महिलाओं के लिए मौके भी बढ़ाएगा।

एसटीएलसीसी की को-फाउंडर डॉ. जीन केर्न्स सिंकफील्ड के नाम पर रखा गया केर्न्स कप, महिला चेस को आगे बढ़ाने और चैंपियंस की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए एसटीएलसीसी की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए, डॉ. जीन केर्न्स सिंकफील्ड ने 2024 में 'केर्न्स चेस क्वीन्स अवॉर्ड' शुरू किया। यह अपनी तरह की पहली पहल है, जिसके तहत किसी भी योग्य अमेरिकी महिला को 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का अवॉर्ड दिया जाएगा, जो 4 जुलाई, 2029 को खत्म होने वाले पांच साल के प्रोग्राम के दौरान ग्रैंडमास्टर (जीएम) का टाइटल हासिल करेंगी।

2026 केर्न्स कप में कई बड़े नाम शामिल होंगे, जिनमें तीन पूर्व महिला वर्ल्ड चैंपियन, मौजूदा केर्न्स कप चैंपियन इंटरनेशनल मास्टर (आईएम) कैरिसा यिप, 2026 फिडे महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर जीएम वैशाली रमेशबाबू, पूर्व महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियन और 2026 वर्ल्ड चेस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली एलेक्जेंड्रा कोस्टेनियुक, और तीन बार की महिला वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन और सबसे कम उम्र की महिला वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन के तौर पर 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' रखने वाली जीएम बिबिसारा असाउबायेवा शामिल हैं।

केर्न्स कप चेस चैंपियनशिप 2026 में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ी: आईएम कैरिसा यिप (यूएसए), जीएम हम्पी कोनेरू (भारत), जीएम टैन झोंगयी (चाइना), जीएम अन्ना मुजिचुक (यूक्रेन), जीएम बिबिसारा असाउबायेवा (कजाकिस्तान), जीएम दिव्या देशमुख (भारत), जीएम एलेक्जेंड्रा कोस्टेनियुक (स्विट्जरलैंड), आईएम स्टावरौला त्सोलाकिडू (ग्रीस), जीएम वैशाली रमेशबाबू (भारत), आईएम ऐलिस ली (यूएसए)।

--आईएएनएस

आरएसजी