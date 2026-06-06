कौन हैं मानव सुथार? जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया

न्यू चंडीगढ़, 6 जून (आईएएनएस)। राजस्थान के स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर मानव सुथार ने शनिवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। अफगानिस्तान के खिलाफ महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में उन्हें भारत की प्लेइंग इलेवन में मौका मिला।
बाएं हाथ के 23 वर्षीय स्पिनर को दूसरे स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर हर्ष दुबे की जगह भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया। इससे उन अटकलों पर विराम लग गया कि किसे मौका मिलेगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट श्रीलंका के आगामी दो-टेस्ट दौरे से पहले विकल्पों को परखना चाह रहा था।
सुथार को सीनियर स्पिनर कुलदीप यादव से टेस्ट कैप 'नंबर 319' मिली, जिसके साथ साल 2021 में अक्षर पटेल के डेब्यू के बाद भारत के पहले स्पेशलिस्ट स्पिन-बॉलिंग टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए।
राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले और राज्य के घरेलू सर्किट में अपनी स्किल्स को निखारने वाले सुथार ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में शानदार रिकॉर्ड बनाया है। 29 फर्स्ट-क्लास मुकाबलों में उन्होंने 129 विकेट लिए हैं और देश के सबसे होनहार युवा स्पिनर्स में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने 25 लिस्ट-ए मैच और 29 टी20 मैच भी खेले हैं।
इसी साल की शुरुआत में, सुथार आईपीएल में भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा थे, जिससे उन्हें टॉप-लेवल क्रिकेट का और अनुभव मिला। उनका टैलेंट वनडे वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी के दौरान भी चर्चा में आया था, जब बतौर नेट बॉलर उन्होंने कथित तौर पर सीनियर स्टार्स रोहित शर्मा और विराट कोहली को प्रभावित किया था।
रविचंद्रन अश्विन के प्रशंसक सुथार की गेंद को तेजी से टर्न कराने और पिच से अच्छा ग्रिप हासिल करने की क्षमता की कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने तारीफ की है। खुद अश्विन ने इस युवा खिलाड़ी की गेंद को तेजी से घुमाने की क्षमता की सराहना की थी और उन्हें जबरदस्त क्षमता वाले स्पिनर के तौर पर पहचाना था। अपनी पहली टेस्ट कैप मिलने के कुछ ही पलों बाद, भावुक सुथार ने माना कि बचपन का सपना पूरा होने की खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
भारत अपने स्पिन विभाग में बदलाव के दौर से गुजर रहा है और इस साल के आखिर में श्रीलंका में मुश्किल हालात का सामना करने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में सुथार के पास घरेलू क्रिकेट में बरसों से दिखाए गए अच्छे प्रदर्शन को लंबे समय तक चलने वाले इंटरनेशनल करियर में बदलने का मौका है।
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