कॉमनवेल्थ गेम्स: जसपाल राणा के नाम है देश के लिए सबसे ज्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आगाज 23 जुलाई से हो रहा है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहे इस खेल का समापन 2 अगस्त को होगा। भारत का 125-सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है।

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एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत साल-दर-साल एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भी भारतीय दल से रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की उम्मीद है।

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए सबसे पहला पदक पहलवान राशिद अनवर ने जीता था। राशिद अनवर ने 1934 में 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद से कॉमनवेल्थ के इतिहास में भारतीय एथलीटों ने सफलता का स्वर्णिम इतिहास लिखा है। भारत इन खेलों में पदक जीतने के मामले में चौथा सबसे सफल राष्ट्र है।

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स-2022 तक कुल 564 पदक अपने नाम किए हैं। इसमें 203 स्वर्ण, 190 रजत और 171 कांस्य पदक हैं। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वाधिक 135 पदक निशानेबाजी में जीते हैं। इसमें 63 स्वर्ण, 44 रजत और 28 कांस्य पदक हैं।

देश के लिए सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड शूटर जसपाल राणा के नाम है। राणा ने 1994 से 2006 तक 4 कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेते हुए सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया और कुल 15 पदक जीते। इसमें 9 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। जसपाल राणा का हाल ही में (12 जून 2026) निधन हो गया। राणा ने न सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स में, बल्कि वैश्विक खेल के अन्य मंचों पर भारतीय निशानेबाजी को प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाने में असाधारण योगदान दिया था।

कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हुई थी। 2026 में आयोजित हो रहा संस्करण इन खेलों का 23वां संस्करण है। इन खेलों में भारत के सफर की शुरुआत 1934 में हुई थी। पिछले 22 संस्करणों में से सिर्फ 4 (1930, 1950, 1962 और 1986) संस्करणों का हिस्सा भारत नहीं रहा है।

--आईएएनएस

पीएके