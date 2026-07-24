कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: पीएम मोदी ने भारतीय दल को दी शुभकामना, कहा- हमारे एथलीट अनगिनत भारतीयों को प्रेरित करते हैं

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय दल को शुभकामनाएं दी है। पीएम ने भरोसा जताया कि देश के एथलीट ग्लासगो में हो रहे इस मल्टी-स्पोर्ट इवेंट में 'जुनून, पक्के इरादे और बेहतरीन खेल' के साथ हिस्सा लेंगे।

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पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 शुरू हो रहे हैं, भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है कि हमारे एथलीट गेम्स में जोश, पक्के इरादे और बेहतरीन खेल के साथ हिस्सा लेंगे। हमारे एथलीटों का हुनर ​​और लगन हमेशा अनगिनत भारतीयों को प्रेरित करता है।"

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की शुरुआत गुरुवार को एक रंगारंग कार्यक्रम में हुई। गेम्स की शुरुआत का आधिकारिक ऐलान किंग चार्ल्स तृतीय ने किया। ग्लासगो 2014 के बाद एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है।

ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने परेड ऑफ नेशंस के दौरान भारतीय टीम का नेतृत्व किया। वेटलिफ्टिंग में भारत की ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई ने तिरंगा उठाया, जबकि टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना ने सेरेमोनियल कॉमनवेल्थ बैटन उठाया।

भारत ने 126 लोगों की टीम भेजी है जो पैरा स्पोर्ट्स समेत 13 खेलों में हिस्सा लेगी और कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना मजबूत रिकॉर्ड जारी रखना चाहेगी। देश का कैंपेन ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही शुरू हो गया था, जिसमें लॉन बॉल्स टीम मैदान में उतरने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। लवलीना बोरगोहेन ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाकर एक पदक सुनिश्चित कर लिया था।

भारत की पदक की उम्मीदें कुछ बड़े खिलाड़ियों पर टिकी हैं। इसमें जैवलीन में नीरज चोपड़ा, वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू और मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन शामिल हैं। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 74 कॉमनवेल्थ देशों और क्षेत्रों के एथलीट 11 दिनों तक 10 खेलों में मुकाबला करेंगे।

--आईएएनएस

पीएके