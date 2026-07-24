कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: नाइजीरिया ने पदक तालिका में बनाई बढ़त, इंग्लैंड दूसरे स्थान पर

ग्लासगो, 24 जुलाई (आईएएनएस)। ग्लासगो में 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में शुक्रवार को पहले दो सेशन में शानदार प्रदर्शन के बाद नाइजीरिया पदकतालिका में शीर्ष पर पहुंच गया।

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पैरा पावरलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में नाइजीरिया का दबदबा रहा। एस्थर न्वोरगु और एस्थर ओयेमा ने महिला लाइटवेट में एक-एक स्वर्ण और रजत जीता, जबकि रोलैंड एजुरुइके ने दिन में पहले पुरुष लाइटवेट इवेंट में रजत जीता।

नाइजीरिया एक गोल्ड और दो रजत के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इंग्लैंड दो पदक - एक स्वर्ण और एक कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर है। मलेशिया एक कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर है।

इंग्लैंड के मार्क स्वान ने शुक्रवार को पैरा पावरलिफ्टिंग की पुरुष लाइटवेट श्रेणी में सबसे नाटकीय हालात में ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला स्वर्ण पदक जीता।

स्वान ने अपनी दूसरी कोशिश में अपने बॉडी वेट से तीन गुना ज्यादा (222 किग्रा) वजन उठाया। फाइनल राउंड में जाने से पहले वह 153.9 अंक के साथ नाइजीरियाई अनुभवी रोलैंड एजुरुइके के साथ स्वर्ण के लिए बराबरी पर थे।

मलेशिया के बोनी बुनयाउ गुस्टिन - दो बार के पैरालंपिक चैंपियन और 72 किग्रा के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर - तीसरे स्थान पर सिर्फ 0.4 अंक पीछे थे, लेकिन आखिरी समय में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके।

एजुरुइके ने अपनी फाइनल लिफ्ट फाउल कर दी, जिसके बाद स्वान 232 किग्रा पर गेम्स रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में फेल हो गए, जिससे दूसरे राउंड के स्कोर में कोई बदलाव नहीं हुआ।

मेन्स लाइटवेट कैटेगरी में 72 किग्रा तक के बॉडी वेट वाले एथलीट शामिल हुए। मेडल एक कोएफिशिएंट फॉर्मूले से तय किए गए ताकि लिफ्ट को एथलीट के बॉडी वेट के हिसाब से सही रैंक दिया जा सके।

नौवें स्थान पर रहे ऑस्ट्रेलिया के डेनियल बोस ने कहा, "यहां का पूरा माहौल उत्साहजनक था। मैंने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया।"

--आईएएनएस

पीएके