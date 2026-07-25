कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: मलेशिया के जुल्केप्ले से हारे पुतुल सोनोवाल, सेमीफाइनल की उम्मीदों को झटका

ग्लासगो, 25 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के पुतुल सोनोवाल को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के एकल लॉन बॉल प्रतियोगिता में पहली हार का सामना करना पड़ा। शनिवार को सेक्शन डी के एक अहम मुकाबले में पुतुल को मलेशिया के इज्जत शमीर जुल्केप्ले ने 8-4, 9-8 से हराया।

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इस हार ने ग्लासगो में सोनोवाल की लगातार जीत का सिलसिला खत्म कर दिया। हार के साथ उनकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। कॉम्पिटिशन फॉर्मेट के तहत, हर सेक्शन का विजेता ही आखिरी चार में पहुंचता है।

मलेशिया के जुल्केप्ले ने तीन मैचों में तीन जीत के साथ सेक्शन डी में टॉप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वह नौ गेम पॉइंट्स और अच्छे +18 शॉट डिफरेंस के साथ स्टैंडिंग में सबसे आगे हैं। सोनोवाल छह गेम पॉइंट्स के साथ -8 शॉट डिफरेंस के साथ दूसरे नंबर पर हैं।

मलेशियाई खिलाड़ी ने शानदार शुरुआत की और शुरुआत में ही बढ़त बना ली। सोनोवाल ने धीरे-धीरे अपनी लय पकड़ी। भारतीय खिलाड़ी ने शुरुआती सेट के बीच में अंतर कम कर दिया, लेकिन जुल्केप्ले ने नियंत्रण बनाए रखा और इसे 8-4 से जीत लिया।

टाई-ब्रेक के लिए दूसरा सेट जीतने की जरूरत थी, लेकिन मलेशियाई खिलाड़ी के अच्छी-खासी बढ़त बनाने के बाद सोनोवाल एक बार फिर मुकाबले में पीछे चल रहे थे। छठे एंड के बाद चार शॉट से पीछे चल रहे मौजूदा एशियाई चैंपियन ने आखिर में जबरदस्त वापसी की और सेट को अंत तक ले गए। हालांकि, जुल्केप्ले ने आखिरी पलों में मजबूती से सेट 9-8 से अपने नाम किया और सीधे सेटों में जीत पूरी की।

इस हार के बाद सोनोवाल को अपने बाकी सेक्शन डी मैचों में भी पक्की जीत की जरूरत है, साथ ही अगर उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जिंदा रखनी हैं, तो जुल्केप्ले के फिसलने की उम्मीद करनी होगी।

सोनोवाल दो शानदार जीत के बाद इस मुकाबले में उतरे थे। शुक्रवार को, उन्होंने फॉकलैंड आइलैंड्स के सेसिल अलेक्जेंडर को एक कड़े मुकाबले में हराया था। पहला सेट 7-5 से जीतने के बाद, सोनोवाल ने दूसरा सेट 8-6 से गंवा था, लेकिन टाई-ब्रेक 1-0 से जीत लिया।

भारतीय खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने डेब्यू पर कनाडा के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रयान बेस्टर को हराया था। दुनिया में 21वें नंबर पर मौजूद सोनोवाल ने पहला सेट 5-4 से जीता। बेस्टर ने दूसरा सेट 7-3 से जीतकर मैच बराबर कर दिया। इसके बाद सोनोवाल ने टाई-ब्रेक में शानदार शुरुआती बॉल मारकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीतों में से एक हासिल की।

--आईएएनएस

पीएके