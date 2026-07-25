कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: मुक्केबाज सचिन ने अल-अहमदीह को हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई

ग्लासगो, 25 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने शनिवार को स्कॉटिश इवेंट कैंपस में हुए कड़े मुकाबले वाले शुरुआती राउंड में कनाडा के केओमा अल-अहमदीह को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पुरुषों के 60 किग्रा इवेंट के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।

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26 साल के पूर्व कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स चैंपियन ने 4-1 के निर्णय से जीत हासिल की। सचिन सिवाच और केओमा अल-अहमदीह के बीच मुकाबले की शुरुआत बेहद रोचक रही। दोनों बाएं हाथ के मुक्केबाजों ने रिंग के बीच में एक-दूसरे पर जमकर मुक्के बरसाए। सचिन की तेज टाइमिंग और साफ कनेक्शन शुरुआती राउंड में अहम साबित हुए। उन्हें थोड़ी बढ़त मिली क्योंकि पांच में से तीन जजों ने इसे 10-9 से उनके पक्ष में स्कोर किया।

बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में 57 किग्रा कैटेगरी में कांस्य जीतने वाले अल-अहमदीह ने दूसरे राउंड में ज्यादा आक्रामकता के साथ जवाब दिया, और गति को नियंत्रित करने की कोशिश की। हालांकि, सचिन शांत रहे और बार-बार सही टाइम पर काउंटर-अटैक किया।

कनाडाई खिलाड़ी आखिरी तीन मिनट में आक्रामक हो गया। स्कोरकार्ड पर अच्छी बढ़त के साथ, सचिन ने नपा-तुला तरीका अपनाया, टेम्पो को नियंत्रित किया और गैर-जरूरी जोखिम से बचा। हालांकि तीन जजों ने आखिरी राउंड अल-अहमदीह को दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने पहले ही बंटे हुए निर्णय से जीत पक्की करने के लिए काफी बढ़त बना ली थी।

इस जीत के बाद सचिन का अगला मुकाबला इंग्लैंड के विल हेविट से होगा। उन्होंने पिछले साल लिवरपूल में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता मुनारबेक सेइटबेक उलू को हराकर सुर्खियां बटोरी थीं।

सचिन ग्लासगो गेम्स में आगे बढ़ने वाले दूसरे मुक्केबाज बन गए। जदुमणि सिंह मांडेंगबाम ने शुक्रवार को पुरुषों के 55 किग्रा राउंड ऑफ 32 में आसान जीत दर्ज की थी।

भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 14 सदस्यों की मुक्केबाजी टीम उतारी है। इसमें अलग-अलग भार वर्ग के सात पुरुष और सात महिला मुक्केबाज शामिल हैं।

ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल में सीधे जगह बनाकर एक पदक पहले ही पक्का कर दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के मुक्केबाजी नियमों के तहत, हारने वाले दोनों सेमीफाइनलिस्ट को कांस्य पदक दिए जाते हैं।

--आईएएनएस

पीएके