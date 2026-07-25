कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारत की रूपा, पिंकी ने टाईब्रेक में टोंगा को हराकर बाउल्स में लगातार तीसरी जीत दर्ज की

ग्लासगो, 25 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय महिला पेयर्स लॉन बाउल्स टीम ने शनिवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 सेक्शनल प्ले मैच में टोंगा की पेरिस बेकर और मिलिका नाथन की कड़ी चुनौती को पार करते हुए टाईब्रेक में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत में रूपा रानी टिर्की और पिंकी की अहम भूमिका निभाई।

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भारतीय जोड़ी ने पहला सेट गंवा दिया था। टोंगा ने पहला सेट जीत 1-0 की बढ़त बना ली थी। हालांकि, भारतीय जोड़ी ने दूसरे सेट में शानदार खेल के जरिए जवाब दिया। पिंकी ने रूपा रानी को गाइड किया और एक सटीक बाउल डाला जो जैक के करीब खत्म हुआ, जिससे भारत ने स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।

इसी मोमेंटम को बनाए रखते हुए, भारतीय जोड़ी बाकी सेट पर नियंत्रण रखा और इसे 5-2 से अपने नाम कर लिया और एक और जीत के करीब पहुंच गए।

टोंगा पीछे हटने को तैयार नहीं था। बेकर और नाथन ने दूसरे सेट में अपना दबदबा बनाया, और शुरुआती तीन एंड के बाद 6-0 की बड़ी बढ़त बना ली। रूपा रानी और पिंकी ने आखिर में वापसी की, और कई अच्छे बॉल मारकर स्कोर कम किया, लेकिन यह रिकवरी काफी नहीं थी। टोंगा ने सेट 6-4 से जीतकर टाईब्रेक के लिए मजबूर कर दिया।

जब मैच बराबरी पर था, उस समय भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। रूपा रानी ने तीन पक्की बॉल फेंकी जिसने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। फिर पिंकी ने बहुत ही सटीकता से काम पूरा किया, जिससे भारत ने 2-0 से टाईब्रेक जीतकर मैच अपने नाम कर लिया।

यह जीत महिलाओं के पेयर्स कॉम्पिटिशन में भारत की लगातार तीसरी जीत थी। इससे रूपा रानी टिर्की और पिंकी की सेक्शनल स्टैंडिंग में स्थिति और मजबूत हो गई। उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा।

इंग्लैंड और भारत दोनों ने विमेंस पेयर्स सेक्शनल प्ले के सेक्शन बी में अपने तीनों मैच जीते हैं। इंग्लैंड आगे है और टेबल में शीर्ष पर है। इंग्लैंड दूसरे नंबर पर मौजूद भारतीय टीम से एक सेट ज्यादा जीता है। रूपा और पिंकी का अगला मैच रविवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे नामीबिया के खिलाफ होगा।

--आईएएनएस

पीएके