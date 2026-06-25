केएससीए: संतोष मेनन को सचिव पद से हटाया गया

बेंगलुरु, 25 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बोर्ड के सचिव संतोष मेनन को उनके पद से हटा दिया गया है। बीसीसीआई के लोकपाल द्वारा दिए फैसले के मुताबिक संतोष मेनन ने प्रशासक के तौर पर अधिकतम समय बिता लिया है। इस वजह से उन्हें उनके पद से हटाया गया है।

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संतोष मेनन को उनके पद से हटाने का आदेश बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस अरुण मिश्रा (सेवानिवृत) ने दिया। उन्होंने स्टेट क्रिकेट बॉडी के संस्थागत सदस्य डॉल्फिन क्रिकेटर्स की शिकायत को सही ठहराया। कूलिंग ऑफ के नियम के तहत संतोष ने प्रशासन में कुल 9 साल की अवधि पूरी कर ली है। बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक नियम 3(बी)(आई) में भी यही कहा गया है कि किसी को भी 9 साल से ज्यादा पद पर नहीं रखा जा सकता।

लोकपाल जस्टिस अरुण मिश्रा (सेवानिवृत) ने अपने फैसले में कहा, "रेस्पोंडेंट नंबर 3, संतोष मेनन, केएससीए के संविधान के नियम 1ए (एचएच) के तहत तय पद पर 9 साल से हैं, इसलिए, वह 16.12.2025 से केएससीए के मानद सचिव का पद संभालने के लिए साफ तौर पर अयोग्य हैं। वह गैर-कानूनी तरीके से सचिव का पद हड़प रहे हैं और अब 9 साल पूरे होने पर केएससीए में कोई पद नहीं रख सकते। बीसीसीआई की 23.08.2025 की सलाह को गैर-कानूनी तरीके से नजरअंदाज किया गया है, जो बीसीसीआई, केएससीए के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट की सही व्याख्या के आधार पर सही पाई गई है।"

उन्होंने कहा, "मेनन ने पिछले साल दिसंबर में चुनाव जीतने वाले वेंकटेश प्रसाद के नेतृत्व वाले गुट का हिस्सा होने के बाद केएससीए सचिव का पद संभाला था। यह साफ है कि 14 अक्टूबर, 2025 का पिछला प्रस्ताव, रेस्पोंडेंट नंबर 3 ने पद संभालने के 9 दिनों के अंदर ही बहुत जल्दबाजी में वापस ले लिया था। उन्हें 07.12.2025 को मानद सचिव के पद पर चुना गया था, और उनका बचा हुआ समय, अगर कुल मिलाकर गिना जाए, तो 16.12.2025 को पूरा होने वाला था, जिसमें ऑफिस बेयरर और प्रबंधन समिति सदस्य के तौर पर बिताया गया समय भी कुल मिलाकर गिना जाएगा। ठीक उसी दिन, पिछला प्रस्ताव वापस ले लिया गया, और रेस्पोंडेंट नंबर 3 को डिसक्वालिफाई होने से बचाने के लिए, 14.10.2025 के प्रस्ताव के खिलाफ एक नया प्रस्ताव पास किया गया। ऐसी संस्थाओं के लिए इतने कम समय में यू-टर्न लेते हुए ऐसा प्रस्ताव पास करना ठीक नहीं है। जो भी हो, कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं है। यह प्रोविजन के मतलब का सवाल है।"

फैसले के बाद, ओम्बड्समैन ने आधिकारिक केएससीए सचिव के पद को खाली घोषित कर दिया और राज्य क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई दोनों को बिना किसी देरी के निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया। नतीजतन, यह माना जाता है कि बीसीसीआई ओम्बड्समैन के पास विवाद के फैसले का अधिकार है। केएससीए ओम्बड्समैन द्वारा 05.02.2025 को दिया गया स्पष्टीकरण केएससीए नियमों के नियम 41 के तहत कोई ऑर्डर नहीं है और इस विवाद का फैसला करने पर कोई रोक नहीं लगाता है।

मिश्रा ने कहा, "यह भी माना जाता है कि रेस्पोंडेंट नंबर 03 ने केएससीए में 16.12.2025 को ज्यादा से ज्यादा '9' साल का समय पूरा कर लिया है। वह केएससीए के मानद सचिव के तौर पर बने रहने के हकदार नहीं हैं। पद खाली घोषित किया जाता है। बीसीसीआई और केएससीए इस आदेश को तुरंत लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे।"

--आईएएनएस

पीएके