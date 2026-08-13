जूनियर महिला हॉकी नेशनल्स: दूसरे दिन आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और कर्नाटक ने दर्ज की जीत

पुणे, 13 अगस्त (आईएएनएस)। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप 2026 के दूसरे दिन पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने जीत दर्ज की, जबकि उत्तराखंड और बिहार के मुकाबले ड्रॉ रहे। पुणे में डिवीजन 'बी' और 'सी' में कड़े मुकाबले देखने को मिले। तीन मैच 'वॉकओवर' (प्रतिद्वंद्वी टीम का न खेलना) से तय हुए।

डिवीजन 'सी' के पूल बी मैच में, पुडुचेरी हॉकी ने जम्मू-कश्मीर हॉकी को 3-1 से शिकस्त दी। पुडुचेरी हॉकी के लिए मंजिंदर ने हैट्रिक (22', 31' और 46') लगाई। जम्मू-कश्मीर हॉकी के लिए देवी सोनाली ने छठे मिनट में एक गोल किया, लेकिन पुडुचेरी हॉकी ने अपनी बढ़त बनाए रखी और तीनों प्वाइंट्स हासिल किए।

डिवीजन 'बी' के पूल ए में, आंध्र प्रदेश हॉकी ने कड़े मुकाबले में दिल्ली हॉकी को 2-1 से शिकस्त दी। आंध्र प्रदेश हॉकी के लिए राजेश्वरी यादव साईं धारणा ने 19वें मिनट में पहला गोल किया, जबकि अनिखा बेन्नू ने 30वें मिनट में बढ़त को दोगुना कर दिया। दिल्ली हॉकी की ओर से निशा ने 33वें मिनट में गोल किया, लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपनी बढ़त बनाए रखी और जीत हासिल की।

असम हॉकी ने डिवीजन 'बी' के पूल ए मैच में केरल हॉकी के खिलाफ शानदार आक्रामक खेल दिखाते हुए 4-2 से जीत दर्ज की। असम हॉकी के लिए तान्या चौरसिया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपनी टीम के लिए चारों गोल (17', 41', 44' और 44') किए। केरल हॉकी के दोनों गोल ज्योति जया ने 42वें और 51वें मिनट में किए।

हॉकी कर्नाटक ने डिवीजन 'बी' के पूल बी में तमिलनाडु हॉकी यूनिट पर 5-1 से शानदार जीत हासिल की। ​​कर्नाटक के लिए विश्वानी अनिल ने हैट्रिक (18', 21' और 36') लगाई। लक्ष्मी (2') और मनीष पोन्नम्मा (9') ने एक-एक गोल करके कर्नाटक की बढ़त को और मजबूत किया।

तमिलनाडु हॉकी यूनिट का एकमात्र गोल चौथे मिनट में प्रियदर्शिनी ने किया। डिवीजन 'बी' के पूल बी के एक अन्य मैच में, हॉकी उत्तराखंड और हॉकी बिहार का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा।

दीक्षा ने 40वें मिनट में हॉकी उत्तराखंड को बढ़त दिलाई, लेकिन हॉकी बिहार की ओर से सिद्धि कुमारी ने गोल करके बराबरी कराई; इस तरह दोनों टीमें अंक बांटने पर सहमत हुईं।

डिवीजन 'सी', पूल ए में, हॉकी अरुणाचल और हॉकी राजस्थान का मैच 0-0 से ड्रॉ रहा, जबकि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हॉकी को 'वॉकओवर' से जीत मिली। डिवीजन 'सी', पूल ए के एक अन्य मैच में, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हॉकी को त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के खिलाफ 'वॉकओवर' से 5-0 से जीत मिली। डिवीजन 'सी', पूल बी में, हॉकी गुजरात को तेलंगाना हॉकी के खिलाफ 'वॉकओवर' से 5-0 से जीत मिली।

--आईएएनएस

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