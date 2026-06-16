झारखंड टी20 लीग: एमआई और आरसीबी के स्काउट्स युवा प्रतिभाओं की तलाश में रांची पहुंचे

रांची, 16 जून (आईएएनएस)। पहली झारखंड टी20 क्रिकेट लीग उभरते क्रिकेटरों के लिए एक अहम मंच के तौर पर उभरी है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस (एमआई) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्काउट्स युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की तलाश में रांची पहुंचे हैं।

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जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में एमआई की तरफ से खेलने वाले भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज नमन ओझा और आरसीबी की तरफ से खेलने वाले घरेलू क्रिकेट के अनुभवी गोकुल शर्मा झारखंड टी20 लीग देखने के लिए रांची पहुंचे हैं।

भारत के वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी में लीग ने अपने लॉन्च के बाद से ही एक सफल डेब्यू सीजन का आनंद लिया है। इस टूर्नामेंट ने देश भर के क्रिकेट फैंस का काफी ध्यान खींचा है।

यह लीग झारखंड की उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए भी एक अहम मंच बन गया है। 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राज्य की ऐतिहासिक जीत के बाद टीम के कप्तान ईशान किशन ने राष्ट्रीय टीम में वापसी की थी। इसके बाद से इस लीग को राज्य के युवा क्रिकेटर गंभीरता से ले रहे हैं।

शरणदीप सिंह, राजनदीप सिंह, प्रिंस अनुराग मुर्मू और सुप्रियो चक्रवर्ती जैसे क्रिकेटर कई प्रभावशाली प्रदर्शनों के साथ शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बनकर उभरे हैं।

नमन ओझा ने टूर्नामेंट के आयोजन और प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा, "झारखंड में टूर्नामेंट बहुत शानदार तरीके से आयोजित किया जा रहा है। पिच की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पिच पर अच्छी घास है जो गेंदबाजों को सच में मदद करती है। यहां बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। आप इन खिलाड़ियों में भूख देख सकते हैं। उनमें अपने करियर को अगले स्तर पर ले जाने के लिए जरूरी जोश है।"

गोकुल शर्मा ने कहा कि आरसीबी ने अपनी स्काउटिंग प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी थी क्योंकि फ्रेंचाइजी अपने घरेलू टैलेंट पूल को मजबूत करना चाहती है।

उन्होंने कहा, "हमारा पिछला सीजन अच्छा रहा, लेकिन हम अपने सेटअप में नए, हाई-क्वालिटी घरेलू प्रतिभाओं को लाने पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमने अपने स्काउटिंग ऑपरेशन तुरंत शुरू कर दिए थे। सौरभ तिवारी और शाहबाज नदीम जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का एसोसिएशन के इकोसिस्टम में सक्रिय रूप से शामिल होना यह निश्चित करता है कि स्थानीय मैच अपने आप बढ़ेगा।"

झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) के लिए, आईपीएल स्काउट्स का आना लीग के मकसद की एक बड़ी पुष्टि है।

जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाह देव ने कहा, "यह लीग झारखंड क्रिकेट में एक बड़ा मील का पत्थर है। हम राज्य की सबसे अच्छी प्रतिभाओं को पेशेवर स्तर पर मुकाबला करते हुए देखने और क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए उत्साहित हैं। हमारा पहला मकसद अपने घरेलू खिलाड़ियों को खेल के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचने के लिए एक शीर्ष मंच दे रहा है।"

जेएससीए के सचिव और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने कहा, "झारखंड टी20 क्रिकेट लीग युवा खिलाड़ियों को अनुभवी खिलाड़ियों के साथ अपनी क्षमता दिखाने के बहुत सारे मौके देती है। हमारे घरेलू क्रिकेटरों के लिए टॉप आईपीएल फ्रेंचाइजी के सामने प्रदर्शन करना एक बड़ी उपलब्धि है। यह एक्सपोजर ट्रायल इनविटेशन की कमी को पूरा करता है। ये स्काउट्स आपको दबाव में प्रदर्शन करते हुए देखते हैं, तो यह आधिकारिक फ्रेंचाइजी कॉल-अप पाने का रास्ता बहुत तेज कर देता है।"

पूर्व भारतीय खिलाड़ी और जेएससीए के मौजूदा संयुक्त सचिव शाहबाज नदीम ने कहा, "हमें विश्वास है कि झारखंड टी20 क्रिकेट लीग फैंस को रोमांचक, प्रतियोगी क्रिकेट देती रहेगी, साथ ही उभरती प्रतिभाओं के लिए कीमती मौके भी बनाएगी। एमएस धोनी जैसे आइकॉन का हमें समर्थन करना और आईपीएल स्काउट्स का स्टैंड से मैच देखना इस बात का सबूत है कि हमारे ग्रासरूट क्रिकेटरों पर सही समय पर ध्यान दिया जा रहा है।"

--आईएएनएस

पीएके