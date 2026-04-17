Jay Shah Young Global Leaders : आईसीसी चेयरमैन जय शाह 'यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026' में शामिल

नई दिल्ली: जय शाह को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 'यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026' में शामिल किया है। यह सम्मान वैश्विक क्रिकेट के भविष्य को दिशा देने में उनके बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के चेयरमैन के रूप में उनकी भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है।

शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सबसे युवा सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस खेल के विकास के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शाह ने इंडियन प्रीमियर लीग के अहम हिस्सों की देखरेख के साथ महिला क्रिकेट के विकास को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, मीडिया राइट्स के बड़े सौदे तय किए हैं। उनके काम का इस खेल पर काफी असर पड़ा है। वह लॉस एंजिल्स में होने वाले 2028 समर ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल करवाने में भी एक अहम हस्ती रहे हैं।

एक प्रेस रिलीज में, जिसमें उनके चयन की घोषणा की गई थी, वैश्विक मंच पर उनके प्रभाव पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया, "शाह का चयन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रशासन में उनके बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। आईसीसी चेयरमैन के तौर पर, उन्होंने इस खेल की वैश्विक पहुंच बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करने, और स्थापित व उभरते बाजारों में क्रिकेट को लंबे समय तक विकास के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया है।"

इस प्रेस रिलीज में क्रिकेट के लिए हाल ही में हुई एक बड़ी घटना में उनकी अहम भूमिका का भी जिक्र किया गया। इसमें आगे कहा गया, "उन्होंने एलए 2028 समर ओलंपिक्स के लिए क्रिकेट की ओलंपिक्स में दोबारा वापसी करवाने में भी अहम भूमिका निभाई है। इस सम्मान के जरिए, शाह उन वैश्विक नेताओं के नेटवर्क में शामिल हो गए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की मौजूदगी और मजबूत होती है, और साथ ही इस खेल के विकास को और गति मिलती है।"

यंग ग्लोबल लीडर्स (वाईजीएल) समुदाय में 55 देशों के 40 वर्ष से कम उम्र के 118 नेता शामिल हैं। ये नेता सार्वजनिक सेवा, विज्ञान, व्यापार, नागरिक समाज और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। यह समूह वैश्विक प्रगति और नवाचार में योगदान देने वाली विविध प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष की सूची में टॉमस ओकमैनस, थिया लाफोंड, जेनिफर झांग और प्रोफेसर सैली नुमाह जैसी वैश्विक हस्तियां भी शामिल हैं।

--आईएएनएस