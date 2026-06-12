जसपाल राणा का जाना ऐसा नुकसान है, जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं : सुधांशु मित्तल

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। भारतीय शूटिंग के दिग्गज कोच और खिलाड़ी जसपाल राणा का शुक्रवार को निधन हो गया। वह शूटिंग जगत में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे। उनका इलाज मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत में चल रहा था।

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भाजपा नेता सुधांशु मित्तल ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, “उन्होंने शूटिंग के जरिए भारत का नाम रोशन किया और खुद को पूरी तरह इस खेल के लिए समर्पित कर दिया। उनका समर्पण बेमिसाल था। मुझे अभी उनके निधन की दुखद खबर मिली है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। एक बेहतरीन खिलाड़ी होने के साथ-साथ वे एथलीटों के लिए ट्रेनर और मेंटर भी थे। उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह एक ऐसा नुकसान है, जिसकी भरपाई शायद ही हो पाए। एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने देश का मान भी बढ़ाया। उनका जीवन शूटिंग के लिए समर्पित था और वे इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने कई ऐसे खिलाड़ी भी तैयार किए, जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं।"

भाजपा नेता ने कहा, "मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। एक बेहतरीन शूटर होने के साथ-साथ वह अनगिनत एथलीटों के कोच और मेंटर भी थे और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।"

टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, “जसपाल हमारे देश की शान थे। उन्होंने कई मेडल जीते। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था। वे मुझे ‘भैया’ कहकर बुलाते थे। इतनी सफलता के बाद भी वे जमीन से जुड़े रहे। उनकी अकादमी में बच्चों को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती थी। उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर उनके परिवार को हिम्मत दें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।”

भारतीय शूटिंग कोच जसपाल राणा के निधन पर शूटर अरिशा शर्मा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैं यहां शूटिंग की क्लास लेती हूं। आज मैं अपनी रोजाना की प्रैक्टिस के लिए आई थी और मुझे पता चला कि जसपाल राणा के निधन की वजह से शूटिंग क्लास बंद है। यह बहुत दुख की बात है कि इतनी कम उम्र में उनका निधन हो गया। वह बहुत बड़े प्रेरणास्रोत थे।"

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम