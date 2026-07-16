जापान ओपन: विश्व की नंबर 5 खिलाड़ी हान यू को हराकर पीवी सिंधु ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह

टोक्यो, 16 जुलाई (आईएएनएस)। पीवी सिंधु ने गुरुवार को जापान ओपन सुपर 750 में शानदार प्रदर्शन करते हुए चीन की विश्व नंबर पांच खिलाड़ी हान यू को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ ही सिंधु ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।

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दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट सिंधु ने संयमित और आक्रामक खेल दिखाते हुए सिर्फ 35 मिनट में हान यू के खिलाफ 21-16, 21-14 से जीत दर्ज की। ​​इसके साथ ही चीनी शटलर के खिलाफ उनका हेड-टू-हेड रिकॉर्ड अब 8-1 का हो गया है। यह नतीजा इस सीजन में सिंधु के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक है। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ने शुरुआती चुनौती का सामना करने के बाद पांचवीं सीड खिलाड़ी के खिलाफ मैच पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा।

पहले गेम की शुरुआत में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। चीन की हान यू ने खेल की रफ्तार पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद पीवी सिंधु ने शानदार वापसी की। उन्होंने सटीक शॉट लगाए, बेसलाइन से आक्रामक खेल दिखाया और लंबी रैलियों में बढ़त हासिल कर ली। लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत सिंधु ने पहले गेम के आखिरी चरण में बढ़त बनाई और 21-16 से अपने नाम कर लिया।

कोर्ट बदलने के बाद चीनी खिलाड़ी की वापसी की उम्मीदें जल्द ही खत्म हो गईं। सिंधु ने दूसरे गेम में जबरदस्त तेज़ी दिखाई और लगातार आठ प्वाइंट जीतकर 8-0 की मजबूत बढ़त बना ली। हालांकि, हान यू ने थोड़ी वापसी करते हुए अंतर को कम करने की कोशिश की, लेकिन सिंधु ने अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने अपनी सटीकता और कोर्ट कवरेज को बनाए रखा और 21-14 से गेम को जीतकर मुकाबले को अपने नाम कर लिया।

इस जीत के साथ विश्व की नंबर 10 खिलाड़ी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है, जहां उनकी भिड़ंत जापान की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगी। ओकुहारा को दूसरे दौर में वॉकओवर मिला, क्योंकि शीर्ष वरीयता प्राप्त और मौजूदा विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की एन से-यंग चोट के कारण मुकाबले से हट गईं।

दिन की शुरुआत में देश के मिक्स्ड डबल्स अभियान के खत्म होने के बाद सिंधु अब टूर्नामेंट में भारत की एकमात्र बची हुई दावेदार हैं। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो ने चीन के टॉप सीडेड खिलाड़ी फेंग यान झे और हुआंग डोंग पिंग को शुरुआती गेम में कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार प्री-क्वार्टर फाइनल में 20-22, 17-21 से हार गए। भारतीय जोड़ी ने दुनिया की सबसे मजबूत मिक्स्ड डबल्स जोड़ियों में से एक के खिलाफ 47 मिनट तक संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा पहले ही शुरुआती दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं।

--आईएएनएस

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