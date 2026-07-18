जापान ओपन: चोट के कारण सेमीफाइनल मैच से हटीं चैन युफेई, पीवी सिंधु को मिला फाइनल का टिकट

टोक्यो, 18 जुलाई (आईएएनएस)। पीवी सिंधु शनिवार को जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। चीन की दुनिया की नंबर 4 खिलाड़ी चैन युफेई सेमीफाइनल के बीच में ही चोट के कारण हट गईं, जिसके बाद भारतीय स्टार खिलाड़ी को इस सीजन के पहले फाइनल का टिकट मिल गया।

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सिंधु मैच में पूरी तरह हावी नजर आईं और वह 21-19, 15-10 से आगे चल रही थीं, तभी पूर्व ओलंपिक चैंपियन चैन को हैमस्ट्रिंग की संभावित चोट के कारण हटना पड़ा।

इससे पहले भारतीय खिलाड़ी ने मजबूत शुरुआत की और अपने आक्रामक खेल और तेज मूवमेंट से पहले गेम के बीच में चार अंकों की बढ़त बना ली। चैन ने वापसी करते हुए स्कोर 19-19 से बराबर किया, लेकिन सिंधु ने आखिरी पलों में संयम बनाए रखा और अपने पहले गेम प्वाइंट को भुनाते हुए पहला गेम 21-19 से जीत लिया।

दूसरे गेम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिंधु ने शुरुआत से ही रैलियों पर दबदबा बनाए रखा और तेजी से 15-10 की बढ़त बना ली। इसके बाद चैन युफेई चोट से जूझती नजर आईं और उन्होंने आखिर में मैच से हटने का फैसला लिया। यह जीत सिंधु के 2026 में शानदार वापसी अभियान का एक और अहम पड़ाव है।

31 साल की पीवी सिंधु ने साल की शुरुआत वर्ल्ड नंबर 18 रैंकिंग के साथ की थी, लेकिन लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अपनी रैंकिंग में सुधार किया, और अब वह दुनिया की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। यह उनकी बेहतरीन फॉर्म में वापसी का साफ संकेत है। जापान ओपन का खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ सिंधु रविवार को होने वाले फाइनल में जापान की अकाने यामागुची या इंडोनेशिया की कुसुम वरदानी में से किसी एक का सामना करेंगी।

इससे पहले, शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मैच से ठीक पहले जापान की नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सिंधु जापान ओपन सुपर 750 के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची थीं। 2023 में डेनमार्क ओपन के बाद सुपर 750 टूर्नामेंट में सिंधु का यह पहला सेमीफाइनल था। इस सीजन में वह तीन सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, जिनमें मलेशिया ओपन सुपर 1000 और ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 जैसे टूर्नामेंट शामिल हैं।

--आईएएनएस

एसएम/एएस