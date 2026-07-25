जूनियर विमेन एकेडमी चैंपियनशिप: दूसरे दिन बेहला और एमपी एकेडमी की जीत

ग्वालियर, 25 जुलाई (आईएएनएस)। चौथी हॉकी इंडिया जूनियर विमेन एकेडमी चैंपियनशिप 2026 (जोन-ए और बी) में दूसरे दिन, भाई बेहला हॉकी एकेडमी भगता और मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने अपने-अपने 'पूल-बी' मुकाबलों में जीत हासिल की।

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ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में आयोजित प्रतियोगिता में शनिवार को पूल-बी के दिन के पहले मैच में, भाई बेहला हॉकी एकेडमी भगता ने शानदार खेल दिखाते हुए मुंबई स्कूल्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन के विरुद्ध 4-0 से जीत दर्ज की। दीपा उपाध्याय (3’) ने शुरुआत में ही गोल दागा, जिसके बाद जसकरणदीप कौर (13’), देविका (56’) और पुनीता (58’) ने गोल दागकर अपनी टीम को आसान जीत दिलाई।

पूल-बी के दूसरे और आखिरी मैच में, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने रितु रानी हॉकी एकेडमी को 9-0 से रौंदा। ​​तन्वी (10’, 33’), प्रियांशी भंवर (24’, 26’) और सुजाता जयंत (15’, 36’) ने दो-दो गोल किए, जबकि हिरवा पुरोहित (31’), गुनगुन कौर (34’) और कनक पाल (37’) ने एक-एक गोल करके इस शानदार जीत में योगदान दिया।

इससे पहले शुक्रवार को, टूर्नामेंट के शुरुआती दिन राजा करण हॉकी एकेडमी, तमिलनाडु हॉकी एकेडमी, रितु रानी हॉकी एकेडमी और मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने अपने-अपने पूल-ए और पूल-बी मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की थी।

11 दिनों तक चलने वाला यह टूर्नामेंट 3 अगस्त को समाप्त होगा, जिसमें दोनों पूल की शीर्ष टीमें चैंपियनशिप खिताब के लिए मुकाबला करेंगी।

हॉकी इंडिया जूनियर विमेन एकेडमी चैंपियनशिप 2026 में कुल 12 एकेडमी हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें छह-छह टीमों के दो पूल में बांटा गया है। प्रत्येक टीम लीग चरण के दौरान अपने पूल की अन्य टीमों के खिलाफ खेलेगी। प्रत्येक पूल की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी, जो 2 अगस्त को होने हैं। इसके बाद तीसरे स्थान के लिए प्ले-ऑफ और 3 अगस्त को फाइनल मैच होगा।

टूर्नामेंट के पूल चरण में लीग प्रारूप अपनाया जाएगा। जीत पर टीम को 3 अंक, ड्रॉ पर 1 अंक और हार पर कोई अंक नहीं मिलेगा। वहीं, क्लासिफिकेशन मुकाबलों में अगर विजेता तय करना जरूरी होगा और मैच बराबरी पर समाप्त होता है, तो परिणाम का फैसला एफआईएच टूर्नामेंट नियमों के अनुसार शूट-आउट के जरिए किया जाएगा।

--आईएएनएस

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