जूनियर पुरुष नेशनल हॉकी: सातवें दिन कर्नाटक, झारखंड के साथ मध्यप्रदेश की जीत

कोयंबटूर (तमिलनाडु), 3 अगस्त (आईएएनएस)। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप 2026 के सातवें दिन, कोयंबटूर हॉकी ग्राउंड पर कर्नाटक, झारखंड और मध्य प्रदेश की हॉकी टीमों ने अहम जीत हासिल की। ​​वहीं, डिवीजन 'ए' के मुकाबलों में मणिपुर हॉकी और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हॉकी के बीच रोमांचक मुकाबला बराबरी पर खत्म हुआ।

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चैंपियनशिप में सोमवार के दिन की शुरुआत 'हॉकी कर्नाटक' की 'हॉकी बंगाल' पर 4-3 की मुश्किल जीत के साथ हुई। सूरज कुमार साह ने 11वें मिनट हॉकी बंगाल को बढ़त दिलाई, लेकिन हाफटाइम से ठीक पहले (30+ मिनट) प्रदीप मंडल ने गोल दागकर स्कोर बराबरी पर ला दिया। इसके बाद 38वें मिनट में नितेश शर्मा ने हॉकी कर्नाटक को आगे किया, फिर प्रदीप मंडल ने 51वें मिनट में दोबारा गोल किया।

हॉकी कर्नाटक के लिए अच्चैया एमएम (49वें मिनट) ने भी गोल किया। हॉकी बंगाल ने रासिन आइंड ​​(58वें मिनट) और आबेद लुगुन (60वें मिनट) के जरिए वापसी की कोशिश की, लेकिन हॉकी कर्नाटक ने अपनी बढ़त बनाए रखी और तीनों प्वाइंट्स हासिल किए।

डिवीजन 'ए' के एक और कड़े मुकाबले में, हॉकी झारखंड ने दिल्ली हॉकी को 4-3 से शिकस्त दी। सबियन किरो ने चौथे मिनट में हॉकी झारखंड को शुरुआती बढ़त दिलाई, जिसके बाद प्रभजोत सिंह (40वें मिनट) ने दिल्ली हॉकी के लिए स्कोर बराबर किया। मुकाबले के 47वें मिनट में सबियन किरो ने अपना दूसरा गोल दागा, जबकि सुजीत केरकेट्टा (48वें मिनट) और घुरन लोहरा (58वें मिनट) ने हॉकी झारखंड की बढ़त को मजबूत किया। दिल्ली हॉकी ने निशांत के जरिए देर से वापसी की कोशिश की, जिन्होंने 52वें और 60वें मिनट में दो गोल किए, लेकिन हॉकी झारखंड ने मजबूती से खेलते हुए जीत सुनिश्चित की।

दिन के तीसरे मैच में 'मणिपुर हॉकी' और 'दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हॉकी' के बीच रोमांचक मुकाबला 4-4 से बराबरी पर खत्म हुआ। मुकाबले के 33वें मिनट में रिकी टोनजाम और 37वें मिनट में अमरजीत सिंह निंगोमबम ने मणिपुर हॉकी को शुरुआती बढ़त दिलाई, जिसके बाद युमखम बिद्यानंद सिंह ने 47वें और 52वें मिनट पर दो गोल किए। विपक्षी टीम के लिए आखिरी क्वार्टर में मोहम्मद जाईद (45'), सुमित राजभर (50'), सामी रिजवान (53') और हिमांशु यादव (55') ने एक-एक गोल दागकर मुकाबले को ड्रॉ करवाया।

दिन के आखिरी डिवीजन 'ए' मैच में, हॉकी मध्य प्रदेश ने हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु पर 4-0 से शानदार जीत दर्ज की। राजवीर सिंह ने चौथे और 59वें मिनट में दो गोल किए। इनके अलावा, नवीन एक्का (12') और सोहिल अली (27') ने भी एक-एक गोल दागकर टीम के स्कोर को मजबूत किया।

सातवें दिन डिवीजन 'ए' के अन्य मुकाबलों में हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने मणिपुर हॉकी को 4-1 से मात दी। ओडिशा के लिए लेलसन मिंज ने 13वें और 44वें मिनट मे दो गोल किए, जबकि बिलकन ओरम (25') और मोहन कृष्णा (41') ने भी एक-एक गोल दागा। मणिपुर हॉकी के लिए एकमात्र गोल हरीश सिंह लेइतान्थेम (38') ने किया।

दूसरी तरफ, हॉकी हरियाणा और हॉकी मध्य प्रदेश के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। हॉकी हरियाणा के लिए 15वें मिनट में सुनील और 27वें मिनट में अंकुश ने एक-एक गोल किया, जबकि हॉकी मध्य प्रदेश के लिए 30वें मिनट में आशिर आदिल खान और 48वें मिनट में सोहिल अली ने गोल किए।

--आईएएनएस

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