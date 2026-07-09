जिम्बाब्वे ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को 13 रन से हराया, सीरीज में बनाई 2-0 की अजेय बढ़त

हरारे, 9 जुलाई (आईएएनएस)। जिम्बाब्वे ने हरारे स्पोर्ट्स क्लब में गुरुवार को खेले गए दूसरे वनडे में बांग्लादेश को 13 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

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248 लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 48.1 ओवर में 234 रन पर सिमट गई और 13 रन से मैच गंवा बैठी। बांग्लादेश के लिए सलामी बल्लेबाज तंजिद हसन ने 70 गेंदों पर 57 और तौहिद हृदोय ने 90 गेंदों पर 60 रन की पारी खेली। इन दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 84 रनों की बेहद अहम साझेदारी हुई थी। इसके अलावा नरूल हसन ने 38 और कप्तान मेहदी हसन ने 27 रन बनाए।

जिम्बाब्वे के लिए कप्तान नग्वारा ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए।

जिम्बाब्वे टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 247 रन बनाए थे। जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट और बेन करन पारी की शुरुआत करने उतरे थे। टीम को पहला झटका शून्य पर लगा, जब बेनेट बिना खाता खोले तस्कीन अहमद की गेंद पर बोल्ड हो गए। इनोसेंट काइया के रूप में दूसरा विकेट 8 और क्रेग इरविन के रूप में टीम को तीसरा झटका 32 के स्कोर पर लगा। काइया 4 और इरविन 9 रन बनाकर आउट हो गए। चौथे विकेट के लिए वेस्ले माधेवेरे (15) के साथ करन ने 34 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 66 तक पहुंचाया।

66 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाकर मुश्किल में फंसी जिम्बाब्वे को करन ने अनुभवी सिकंदर रजा के साथ मिलकर संभाला और पांचवें विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी कर टीम का स्कोर 134 तक पहुंचाया। रजा 53 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हुए। छठा विकेट भी 148 के स्कोर पर गिर गया, जब माडाने 4 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद करन और आठवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए ब्रैड इवांस ने जिम्बाब्वे को कोई झटका नहीं लगने दिया और टीम का स्कोर 50 ओवर में 6 विकेट पर 247 रन तक पहुंचाया। बेन करन ने नाबाद 111 और इवांस ने नाबाद 58 रन की पारी खेली थी।

--आईएएनएस

पीएके