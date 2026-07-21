जैकब बेथेल घुटने की चोट के कारण 'द हंड्रेड' से बाहर

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। दाहिने घुटने की चोट के कारण इंग्लैंड के ऑलराउंडर जैकब बेथेल इस साल 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। इस उभरते हुए खिलाड़ी को बर्मिंघम फीनिक्स की कप्तानी का एक अहम मौका नहीं मिल सकेगा। इसी के साथ बेथेल के अगले महीने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में खेलने पर भी संदेह पैदा हो गया है।

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बर्मिंघम फीनिक्स ने शुक्रवार को ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ ओपनिंग मैच के लिए बेथेल की जगह साउथ अफ्रीका के डोनोवन फरेरा को कप्तान चुना है। फ्रेंचाइजी बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की फिटनेस पर भी नजर रख रही है, जो हाल ही में इंटरनेशनल ड्यूटी के दौरान लगी चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल हुए हैं।

बेथेल भारत के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज के दौरान चोटिल हुए थे। सोमवार सुबह एमआरआई स्कैन के बाद उन्होंने टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने बेथेल के फिट होने में लगने वाले समय के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त को हेडिंग्ले में शुरू होगा। सीरीज के अगले दो मुकाबले 27 अगस्त और 9 सितंबर से खेले जाएंगे। ईसीबी ने एक बयान में कहा, "जैकब बेथेल दाहिने घुटने की चोट के कारण 'द हंड्रेड' से बाहर हो गए हैं। उन्हें मेट्रो बैंक वनडे सीरीज के दौरान चोट लगी थी और कल सुबह उनका एमआरआई स्कैन हुआ था। वह अपना रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे और हम जरूरत के हिसाब से अपडेट देते रहेंगे।"

अपनी निराशा जाहिर करते हुए बेथेल ने कहा, "द हंड्रेड से बाहर होना निराशाजनक है, खासकर एजबेस्टन में अपने फैंस के सामने बर्मिंघम फीनिक्स का प्रतिनिधित्व करने का मौका चूकना। दुर्भाग्य से, मुझे पूरी तरह फिट होने के लिए समय चाहिए। अब मेरा ध्यान अपना रिहैबिलिटेशन पूरा करने और पूरी तरह फिट होकर वापसी करने पर है।"

21 वर्षीय खिलाड़ी को बर्मिंघम फीनिक्स ने 3,40,000 पाउंड के कॉन्ट्रैक्ट पर रिटेन किया और 2026 सीजन के लिए कप्तान बनाया था। इस फ्रैंचाइजी की संयुक्त मालकिन वार्विकशायर और अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फंड नाइटहेड कैपिटल हैं। इंग्लैंड के फुटबॉल स्टार जूड बेलिंगहम भी इसमें स्टेकहोल्डर हैं।

बेथेल को इंग्लैंड के भविष्य के लीडर्स में से एक माना जाता है। पिछले साल जब हैरी ब्रूक को आराम दिया गया था, तब बेथेल ने आयरलैंड में टीम को टी20 सीरीज जिताई थी। उन्हें बतौर टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स का संभावित उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अगर ब्रूक टेस्ट टीम की कप्तानी संभालते हैं, तो बेथेल व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में एक विकल्प हो सकते हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में उंगली की चोट के कारण गर्मी के मौसम की मुश्किल शुरुआत के बाद, बेथेल ने बेहतरीन फॉर्म वापस हासिल करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 74 रन बनाए थे, उन्होंने भारत के विरुद्ध दूसरे टी20 मुकाबले में नाबाद 76 रन की पारी खेली, और वनडे सीरीज के फाइनल मैच में 91 रन बनाने के साथ 49 रन देकर 1 विकेट लेकर 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार जीता था।

--आईएएनएस

आरएसजी