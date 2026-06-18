जुगराज सिंह ने लगाया अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का 'शतक', हॉकी इंडिया ने बधाई दी

रॉटरडैम, 18 जून (आईएएनएस)। हॉकी इंडिया ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के डिफेंडर और ड्रैग-फ्लिकर जुगराज सिंह को 100 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने पर बधाई दी है। जुगराज ने गुरुवार को नीदरलैंड के रॉटरडैम में जर्मनी के खिलाफ एफआईएच प्रो लीग मैच के दौरान यह अनूठा शतक पूरा किया।

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हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने जुगराज की लगन और निरंतरता के लिए उनकी तारीफ करते हुए कहा, "हॉकी इंडिया जुगराज को 100 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने की उपलब्धि पर बधाई देता है। अपने डेब्यू के बाद से उन्होंने शानदार तरक्की की है। पेनाल्टी-कॉर्नर को गोल में बदलने की जबरदस्त क्षमता और मजबूत डिफेंस उन्हें नेशनल टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी बनाती है। इस मुकाम तक पहुंचना खेल के प्रति उनकी कड़ी मेहनत और लगन को दिखाता है। हम उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे और भी ऊंचाइयां हासिल करेंगे।"

हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोला नाथ सिंह ने भी डिफेंडर की इस उपलब्धि की तारीफ में कहा, "100 मैच पूरे करना किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व का पल होता है। जुगराज ने पिछले चार वर्षों में जबरदस्त हिम्मत और तरक्की दिखाई है। उन्होंने नेशनल टीम के लिए मुश्किल हालात में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उनका सफर पूरे भारत में कई युवा ड्रैग-फ्लिकर को प्रेरित करता है। हम उनके समर्पण की तारीफ करते हैं और उनके लंबे और सफल करियर की कामना करते हैं।"

पंजाब के अमृतसर के रहने वाले जुगराज ने साल 2022 में दक्षिण अफ्रीका में एफआईएच प्रो लीग मैचों के दौरान सीनियर इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू किया और शानदार प्रदर्शन के साथ भारतीय डिफेंस लाइन का अहम हिस्सा बन गए। हॉकी जगत में जुगराज को उनके खतरनाक ड्रैग-फ्लिक्स के लिए पहचान मिली; उनकी मजबूत डिफेंस क्षमताएं उन्हें टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी बनाती हैं।

29 वर्षीय जुगराज भारत की कई ऐतिहासिक जीतों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। वह राजगीर (बिहार) में गोल्ड मेडल जीतने वाली एशिया कप 2025 टीम का हिस्सा थे। जुगराज की शानदार उपलब्धियों में साल 2023 और 2024 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड मेडल और 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भी शामिल हैं।

इस मुकाम तक पहुंचने पर खुशी जाहिर करते हुए जुगराज ने कहा, "भारत के लिए 100 इंटरनेशनल मैच खेलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। नेशनल जर्सी पहनना मेरा जीवन भर का सपना रहा है। आज इस मुकाम पर पहुंचकर मैं बहुत खुश हूं और अपने परिवार का उनके बिना शर्त समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं हॉकी इंडिया, अपने कोच और अपने साथियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमेशा मेरी काबिलियत पर भरोसा किया और मुझे बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। भारत के लिए खेला गया हर मैच कुछ नया सिखाता है। इस सफर ने मुझे शानदार यादें दी हैं। मेरा लक्ष्य कड़ी मेहनत जारी रखना और टीम की सफलता में योगदान देना है। मैं जब तक हो सके भारत के लिए खेलना चाहता हूं और देश के लिए और भी कई सम्मान जीतना चाहता हूं।"

--आईएएनएस

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