इंटर-स्टेट एथलेटिक्स: सिंधुश्री ने पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड बनाया, अनिमेष, उन्नथी ने भी एशियन गेम्स में जगह बनाई

भुवनेश्वर, 25 जून (आईएएनएस)। स्टार स्प्रिंटर्स, अनिमेष कुजूर और उन्नथी बोल्लांडा ने गुरुवार को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 65वीं नेशनल सीनियर इंटर-स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 200 मीटर रेस में क्वालीफाइंग अंक हासिल करके जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की कर ली।

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अनिमेष और उन्नथी ने ट्रैक पर जहां क्वालीफाइंग मार्क पार किया, वहीं सिंधुश्री ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.25 मीटर की रिकॉर्ड-ब्रेकिंग छलांग लगाकर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। सिंधुश्री ने रोजी मीना पॉलराज के रिकॉर्ड में सुधार किया, जिन्होंने 15 अक्टूबर, 2022 को बेंगलुरु में इंडियन चैंपियनशिप में 4.21 मीटर की छलांग लगाई थी।

सिंधुश्री के साथ बरानिका फ्लैंगोवन भी महिलाओं की पोल वॉल्ट में क्वालीफाइंग मार्क हासिल करके एशियन गेम्स के लिए जगह बनाई। उन्होंने गुरुवार को 4.20 मीटर की दूरी तय करके 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स के लिए जापान का टिकट बुक किया।

अनिमेश कुजूर ने गुरुवार को पुरुषों की 200 मीटर सेमीफाइनल में 20.87 सेकंड का समय निकालकर एशियन गेम्स 2026 के लिए अपना टिकट बुक किया। बाद में, 200 मीटर फाइनल में, कुजूर ने 20.74 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता और पहला स्थान हासिल किया।

इसी तरह की महिलाओं की 200 मीटर रेस में, उन्नति बोल्लांडा ने 23.658 सेकंड का समय निकालकर शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियन गेम्स 2026 के लिए अपनी जगह पक्की की। हरिता ने महिलाओं की 200 मीटर रेस में 23.55 सेकंड का समय निकालकर एशियन गेम्स के लिए अपना टिकट बुक किया। ज्योति याराजी के क्वालीफाइंग मार्क बनाने के एक दिन बाद, तेजस शिरसे ने नेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स रेस (बाधा दौड़) में 13.43 सेकंड का समय लेकर एशियन गेम्स के लिए क्वालीफाई किया।

पुरुषों के डेकाथलॉन में, केरल के तौफीक एन ने 7276 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता, वह महाराष्ट्र के कुशल मोहिते (7251 अंक) से आगे रहे। मोहिते ने रजत पदक जीता। दोनों ने कांटे की टक्कर वाले फिनिश में 7250 अंक का एशियन गेम्स क्वालीफिकेशन मार्क पार किया।

भुवनेश्वर में महिलाओं की शॉट पुट में दो एथलीटों ने 16.25 मीटर का मार्क पार किया। हरियाणा की मनप्रीत कौर और दिल्ली की सृष्टि विग ने इस इवेंट में कृष्णा जयशंकर के साथ एशियन गेम्स क्वालीफिकेशन स्टैंडर्ड पार किया।

बुधवार को, तीन एथलीट- पोल वॉल्टर देव मीणा, टीनएज हैमर थ्रोअर अनुष्का यादव, और स्प्रिंटर-कम-हर्डलर ज्योति याराजी- के शानदार प्रदर्शन किया था।

--आईएएनएस

पीएके