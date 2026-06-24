इंटर-स्टेट एथलेटिक्स 2026: देव मीणा, अनुष्का यादव ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ एशियन गेम्स का टिकट पक्का किया

भुवनेश्वर, 24 जून (आईएएनएस)। देव कुमार मीणा ने बुधवार को भुवनेश्वर में 65वीं नेशनल अंतर-राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कलिंगा स्टेडियम में मुकाबला करते हुए, इस युवा वाल्टर ने 5.46 मीटर की दूरी तय की और नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए आइची-नागोया, जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया।

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देव कुमार मीणा के लिए यह कामयाबी रांची में फेडरेशन कप में कुलदीप कुमार के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड साझा करने के ठीक एक महीने बाद आई, जहां दोनों एथलीटों ने 5.45 मीटर की दूरी तय की थी। भुवनेश्वर में एक सेंटीमीटर और ऊपर जाकर, देव अब राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं।

यह कामयाबी देव के लगातार दूसरे राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रदर्शन को दिखाने के साथ ही भारतीय पुरुषों के पोल वॉल्ट में हो रही लगातार प्रगति को भी दिखाती है। दो साल से भी कम समय में राष्ट्रीय रिकॉर्ड में पांच बार सुधार हुआ है।

देव ने प्रतियोगिता में निरंतरता दिखाई, 5.46 मीटर पर बार को सफलतापूर्वक पार किया। इससे न केवल रिकॉर्ड बुक में उनका नाम फिर से नाम आया बल्कि जरूरी अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स से पहले उनकी स्थिति भी मजबूत हुई। देव की कामयाबी मील का पत्थर है। उनकी लगातार तरक्की भारतीय एथलेटिक्स की सबसे रोमांचक कहानियों में से एक है। 5.46 मीटर की सफलता दिखाती है कि वह देश के पोल वॉल्ट की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं।

अनुष्का यादव ने हैमर थ्रो में बड़ा प्रदर्शन किया। महिलाओं की हैमर थ्रो में एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना, जिसमें अनुष्का यादव ने इंटर-स्टेट चैंपियनशिप में 65.64 मीटर तक पहुंचकर एक बड़ा थ्रो करके पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस रिकॉर्ड तोड़ने वाले थ्रो के साथ, अनुष्का ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली।

इससे पहले, 'हर्डल रेस' (बाधा दौड़) की रानी कही जाने वाली ज्योति याराजी ने चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापसी करते हुए महिलाओं की 100 मीटर की शुरुआती हीट्स में नियंत्रित दौड़ के साथ एशियन गेम्स 2026 के लिए टिकट हासिल किया। ज्योति सीजन की अपनी पहली रेस में 3.14 सेकंड का समय निकाला।

--आईएएनएस

पीएके