इंग्लैंड के खिलाफ आयरलैंड की वनडे टीम घोषित, गैबी लुईस संभालेंगी कमान

डबलिन, 19 अगस्त (आईएएनएस)। आयरलैंड ने सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज के लिए 14-सदस्यीय महिला टीम घोषित कर दी है। गैबी लुईस कप्तान की भूमिका निभाएंगी, जबकि ओपनर एमी हंटर अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगी।

आयरलैंड अभी आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप टेबल में नौवें स्थान पर है। यह टीम बीते महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मुकाबलों की सीरीज गंवाने के बाद अपनी मुहिम को फिर से पटरी पर लाने की उम्मीद कर रहा है।

टीम में अर्लीन केली और ऐलिस टेक्टर चोट से उबरकर वापस आ गई हैं, जबकि किया मैककार्टनी स्पिनर के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। हालांकि, एमी मैगुइरे, सारा फोर्ब्स और एवा कैनिंग अभी भी चोटिल हैं और इसलिए उपलब्ध नहीं हैं।

दोनों देशों के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज 1 सितंबर को लीसेस्टर के अप्टनस्टील काउंटी ग्राउंड में शुरू होगी। दूसरा वनडे 3 सितंबर को डर्बी के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा और सीरीज का समापन 6 सितंबर को वॉर्सेस्टर के न्यू रोड पर होगा।

राष्ट्रीय महिला चयनकर्ता लॉरेन रोल्स ने कहा, "अल्पकालिक तौर पर टीम में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा है, और भविष्य (मध्यम से लंबी अवधि) के लिए कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। सीनियर टीम में जगह के लिए असली प्रतिस्पर्धा होना जरूरी है, क्योंकि इससे स्तर बेहतर होते हैं और खिलाड़ियों में हर मौके का भरपूर फायदा उठाने की इच्छा बढ़ती है।"

रोल्स ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने के लिए आयरलैंड के दुनिया की शीर्ष टीमों के खिलाफ नियमित रूप से खेलने के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा, "इसीलिए आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप इतनी महत्वपूर्ण है। यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ नियमित मैच कराती है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के विकास और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को फायदा होता है।"

आयरलैंड की टीम: गैबी लुईस (कप्तान), क्रिस्टीना कूल्टर रेली, जॉर्जीना डेम्पसी, एमी हंटर, अर्लीन केली, लुईस लिटिल, जेन मैगुायर, लारा मैकब्राइड, किया मैककार्टनी, कारा मरे, लिया पॉल, ओर्ला प्रेंडरगास्ट, रेबेका स्टोकेल और ऐलिस टेक्टर।

--आईएएनएस

आरएसजी