इरफान पठान की सलाह, दूसरे वनडे में टीम इंडिया को नहीं करना चाहिए प्लेइंग इलेवन से छेड़छाड़

नई दिल्ली, 15 जुलाई (आईएएनएस)। भारत के पूर्व गेंदबाज इरफान पठान का मानना है कि भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में बिना किसी बड़ी वजह के प्लेइंग इलेवन में बदलाव करने से बचना चाहिए।

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भारतीय टीम ने वनडे सीरीज का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया है। बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इंग्लैंड को 258 रनों पर समेटने के बाद भारतीय टीम ने 259 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 4 विकेट खोकर 45.2 ओवर में हासिल किया।

हालांकि, भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय कप्तान शुभमन गिल और गुरनूर बरार की फिटनेस है। गिल मांसपेशियों में खिंचाव के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर ड्रेसिंग रूम लौट गए थे। वहीं, गुरनूर भी कुछ दिक्कत में नजर आए थे। अगले मैच को देखते हुए पठान ने कहा कि भारत के पास जीत दिलाने वाले कॉम्बिनेशन को बदलने का कोई खास कारण नहीं है, जबकि इंग्लैंड के सामने हार के बाद फिर से एकजुट होने की बड़ी चुनौती है।

पठान ने 'जियोस्टार' से कहा, "सबसे जरूरी बात है इस लय को बनाए रखना। अच्छी बात यह है कि आप जीते हैं, इसलिए आपको ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी, बीच में सिर्फ एक दिन का ब्रेक है। इंग्लैंड को बहुत मेहनत करनी होगी। उन्हें कम समय में तैयारी करनी होगी और बेहतर योजना के साथ वापसी करनी होगी। इसी वजह से भारत की तुलना में उनके सामने ज्यादा चुनौतियां हैं।"

259 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिए थे, लेकिन गिल के 80 रनों और उसके बाद अक्षर पटेल व वॉशिंगटन सुंदर के बीच नाबाद शतकीय साझेदारी के दम पर भारत ने आसानी से जीत हासिल कर ली। टीम में निरंतरता बनाए रखने का समर्थन करते हुए पठान ने फिटनेस को एकमात्र ऐसा पहलू बताया जो दूसरे वनडे के लिए भारत के चयन को प्रभावित कर सकता है।

उन्होंने कहा, "भारतीय टीम के लिए मेरी मुख्य चिंता यह होगी कि गुरनूर बरार की चोट कितनी गंभीर है और शुभमन गिल की हैमस्ट्रिंग की समस्या कितनी गंभीर है, क्योंकि वह रिटायर्ड हर्ट हुए थे। ये दो चीजें हैं जिन पर मैं करीब से नजर रखूंगा।"

पठान ने कहा कि प्लेइंग इलेवन में बदलाव तभी होने चाहिए जब कोई खिलाड़ी चोटिल हो, भले ही स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में शामिल करने पर चर्चा चल रही हो। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, अगर वे दोनों (गिल और गुरनूर) फिट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भारत को ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है, भले ही कुलदीप यादव को शामिल करने पर चर्चा हो रही हो।"

--आईएएनएस

एसएम/एएस