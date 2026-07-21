इप्सविच टाउन ने डच गोलकीपर केन वैन ओवेलेन के साथ पांच साल का करार किया

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। इंग्लिश क्लब इप्सविच टाउन ने नए प्रीमियर लीग सीजन से पहले अपनी टीम को मजबूत करते हुए डच गोलकीपर केन वैन ओवेलेन को एफसी वोलेंडम से पांच साल के अनुबंध पर साइन किया है। 22 वर्षीय गोलकीपर अब स्पेन के ला मांगा में चल रहे प्री-सीजन ट्रेनिंग कैंप में टीम की फर्स्ट स्क्वाड से जुड़ेंगे और इंग्लिश फुटबॉल में अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे।

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क्लब से जुड़ने के बाद वैन ओवेलेन ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इप्सविच जैसे प्रतिष्ठित क्लब का हिस्सा बनना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, "मैं यहां आकर बेहद उत्साहित हूं। इंग्लैंड में अपने करियर को आगे बढ़ाने और इप्सविच जैसे बड़े क्लब में सभी से सीखने का मौका मिलना मेरे लिए खास है। क्लब के लिए यह बेहद रोमांचक समय है क्योंकि टीम प्रीमियर लीग में लौट आई है। मैं सभी साथियों से मिलने और जल्द से जल्द काम शुरू करने का इंतजार कर रहा हूं।"

इप्सविच के मैनेजर गैरी ओ'नील ने भी युवा गोलकीपर का स्वागत करते हुए कहा कि वैन ओवेलेन टीम के गोलकीपिंग विभाग को और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा, "हमें खुशी है कि केन हमारी टीम में शामिल हुए हैं। वह युवा होने के बावजूद सीनियर फुटबॉल का अच्छा अनुभव रखते हैं। वोलेंडम के साथ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और अब इंग्लैंड में अपने करियर को नई दिशा देना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि वह हमारी गोलकीपिंग यूनिट के लिए अहम खिलाड़ी साबित होंगे।"

6 फीट 6 इंच लंबे वैन ओवेलेन ने अपने फुटबॉल करियर की शुरुआत एम्स्टर्डमशे एफसी की यूथ अकादमी से की थी। वर्ष 2021 में वह एफसी वोलेंडम से जुड़े और 2024-25 सीजन में पहली टीम का हिस्सा बने। उन्होंने क्लब को एर्स्टे डिविजी का खिताब जीतने और एरेडिविजी में प्रमोशन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह इप्सविच टाउन के साथ भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए क्लब की प्रीमियर लीग अभियान में योगदान देंगे।

--आईएएनएस

पीएके