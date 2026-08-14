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खेल

भारतीय टीम को बड़ा झटका, चोट के चलते एशिया कप और एशियन गेम्स से बाहर हुईं जेमिमा रोड्रिग्स

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नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स चोट के चलते यूएई में होने वाले एशिया कप और जापान में होने वाले एशियन गेम्स से भी बाहर हो गई हैं।

जेमिमा को दाएं हैमस्ट्रिंग में गंभीर चोट के कारण इन दोनों बड़े टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। 25 वर्षीय जेमिमा को यह चोट 3 अगस्त को इंग्लैंड में 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में सदर्न ब्रेव टीम के लिए खेलते समय लगी थी और उन्हें टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर होना पड़ा था।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर बताया, "बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने बेंगलुरु में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जेमिमा की जांच की और जांच में गंभीर चोट की पुष्टि हुई। इस वजह से, वह यूएई में होने वाले एसीसी महिला एशिया कप और जापान में होने वाले एशियन गेम्स से बाहर हो गई हैं।"

बीसीसीआई ने बताया कि जेमिमा रोड्रिग्स की जगह भारतीय टीम में प्रतिका रावल को शामिल किया गया है। प्रतिका ने अभी तक टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन वह 27 वनडे मैच खेल चुकी हैं और 1,189 रन बनाए हैं। वह 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा रही थीं।

उन्होंने इस साल की शुरुआत में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर अर्धशतक लगाया था। जुलाई में टॉनटन में इंग्लैंड ए के खिलाफ भारत ए के दूसरे वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते समय घुटने में चोट लगने के कारण प्रतिका इंग्लैंड के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक लॉर्ड्स टेस्ट जीत का हिस्सा नहीं बन पाई थीं।

प्रतिका को 19 अगस्त से वार्विकशायर के साथ वनडे कप में खेलना था, लेकिन महिला एशिया कप के लिए चुने जाने के बाद उन्हें इसे छोड़ना होगा। सात बार की चैंपियन भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगी और उसके बाद 3 सितंबर को टीम का सामना हांगकांग-चीन से होगा। कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का अहम मुकाबला 5 सितंबर को होगा। टूर्नामेंट के सभी मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। सेमीफाइनल 10 और 11 सितंबर को होंगे, और फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा।

एशिया कप के लिए भारत की अपडेटेड टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कामलिनी (विकेटकीपर), अरुंधति रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़ और प्रतिका रावल।

--आईएएनएस

एसएम/एबीएम