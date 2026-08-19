बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप: अर्जुन/अमसाकरुणन की जोड़ी का अभियान समाप्त, साउथ कोरिया से हार पर अफसोस

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के 'राउंड ऑफ 32' में भारत की मेंस डबल्स जोड़ी एमआर अर्जुन/हरिहरन अमसाकरुणन को साउथ कोरिया के एमएच कांग/डी. काय के खिलाफ 17-21, 14-21 से हार का सामना करना पड़ा। बुधवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सीधे गेम में हारने के बाद, भारतीय जोड़ी ने अपनी गलतियों और कड़े शुरुआती गेम को जीतने में नाकाम रहने को हार का कारण बताया।

आयरलैंड के स्कॉट गिल्डिया/पॉल रेनॉल्ड्स के चोट के कारण हट जाने के बाद भारतीय जोड़ी 'राउंड ऑफ 32' में पहुंची थी, लेकिन साउथ कोरियाई जोड़ी के विरुद्ध शिकस्त झेलनी पड़ी। हार पर बात करते हुए हरिहरन अमसाकरुणन ने कहा कि मैच कठिन था, लेकिन शुरुआती गेम के अहम मोड़ पर भारतीयों ने गलतियां करना शुरू कर दिया। इस हार के साथ ही घरेलू वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी का सफर खत्म हो गया।

हरिहरन अमसाकरुणन ने कहा, "हम अच्छा खेल रहे थे। कोरियाई डिफेंस के बारे में हमें मैच से पहले ही पता था कि यह आसान मैच नहीं होगा। हमें कम से कम 10-12 या 15 रैलियों के बाद प्वाइंट्स मिल रहे थे। यह अच्छा था। हमारा खेल बहुत करीबी था, कांटे की टक्कर थी, स्कोर 15-15 था। उसके बाद, हमारी तरफ से आसान गलतियां हुईं। दूसरा सेट थोड़ा धीमा था; हम धीमे खेल की ओर चले गए। स्मैश वगैरह से प्वाइंट्स नहीं बना पाए। तो, ठीक है; यह एक अच्छा मैच था। अगले टूर्नामेंट का इंतजार है।"

वहीं, अर्जुन ने कहा कि कोरियाई जोड़ी की रफ्तार मुख्य समस्या नहीं थी, बल्कि अहम पलों में भारतीय खिलाड़ी अपने गेम प्लान को सही ढंग से लागू नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, "नहीं, रफ्तार बिल्कुल भी समस्या नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले गेम में हम रफ्तार के साथ प्वाइंट बना रहे थे। मेरा मतलब है, हमारी रणनीति तेज साइड से शुरुआत करने और अटैकिंग स्मैश लगाने की थी। रफ्तार के साथ उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ाने की थी। कोरियाई खिलाड़ियों का गेम स्टाइल ऐसा होता है कि वे डिफेंस में बहुत मजबूत होते हैं। वे साइड-टू-साइड मूवमेंट में बहुत तेज नहीं हैं। लेकिन हां, हमारी रणनीति यही थी। हमने पहले गेम में इसे अच्छे से लागू किया, लेकिन पहला गेम जीत नहीं पाए। इसी वजह से हम मैच हार गए।"

पहले गेम में स्कोर 15-15 होने के बाद भारतीय जोड़ी ने कई प्वाइंट गंवा दिए थे, लेकिन अर्जुन ने सर्विस को हार का मुख्य कारण नहीं माना। उन्होंने कहा, "नहीं, सर्विस वगैरह सब ठीक थी। मुझे लगता है कि पहले गेम में 15-15 के स्कोर के बाद हमने ऐसी गलतियां नहीं कीं जिनकी वजह से मैच हारना पड़ा। अगर हम पहला सेट जीत जाते तो मैच किसी भी तरफ जा सकता था, क्योंकि उस तरफ से खेलना मुश्किल था क्योंकि शटल धीमी थी। लेकिन हां, गलतियों की वजह से हम मैच हार गए।"

भारतीयों को दूसरा गेम ज्यादा मुश्किल लगा क्योंकि धीमी परिस्थितियों ने उनके अटैक को कमजोर कर दिया और कोरियाई खिलाड़ियों को उनके डिफेंस पर ज्यादा दबाव बनाने का मौका दिया।

जब कोरियाई जोड़ी की घुटने की ऊंचाई पर स्मैश करने की क्षमता के बारे में पूछा गया, तो अर्जुन ने कहा कि इस अंतर का कारण मुख्य रूप से शटल की डेप्थ थी, न कि विरोधियों की कोई खास रणनीति। उन्होंने कहा, "नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ऐसी रणनीति थी जैसा आपने कहा। शायद बाहर बैठे लोगों को ऐसा लगा होगा क्योंकि वे तेज गति वाली साइड से आ रहे थे। या अगर आपने हमें तेज गति वाली साइड से शुरू करते देखा होता, तो हमारी रणनीति भी लगभग वैसी ही थी - अटैक करने की। तो जब हम दूसरे सेट में धीमी गति वाली साइड पर गए, तो शायद हमारे लिफ्ट उतने ऊंचे या पीछे नहीं जा रहे थे। इसीलिए उन्हें स्मैश करने का मौका मिला। मतलब, शटल की गहराई ऐसी थी कि वह हमारे घुटनों तक आ रही थी।"

--आईएएनएस

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