India Billie Jean King Cup 2026 : भारत ने कोरिया पर जीत के साथ अभियान समाप्त किया

नई दिल्ली: भारत ने शनिवार को डीएलटीए स्टेडियम में एशिया/ओशिनिया ग्रुप-1 क्वालीफायर में कोरिया पर 2-1 की मनोबल बढ़ाने वाली जीत के साथ अपना बिली जीन किंग कप अभियान समाप्त किया। भारतीय टीम छह देशों में तीसरे स्थान पर रही और ग्रुप-1 में अपनी जगह बनाए रखी, जबकि थाईलैंड और इंडोनेशिया ने शीर्ष दो स्थान हासिल करके 2026 प्रतियोगिता के अगले दौर में जगह बनाई।

पहले एकल मैच में, अंकिता रैना, जो इस सप्ताह अपना पहला एकल मैच खेल रही थीं, का मुकाबला कोरिया की डेयोन बैक से हुआ। पहला सेट 6-1 से हारने के बाद, रैना, जो इस प्रतियोगिता में भारत की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, दूसरे सेट में 5-3 से आगे चल रही थीं, लेकिन बैक ने लगातार चार गेम जीतकर कोरिया को 1-0 की बढ़त दिला दी।

दूसरे एकल मैच में, भारत की नंबर 1 खिलाड़ी वैष्णवी अडकर ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी सोह्युन पार्क को 7-6, 7-6 से हराया। अपनी जीत के बाद अडकर ने कहा, "मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि पिछला मैच जो मैंने खेला था, वह काफी कठिन रहा था और मेरे पक्ष में नहीं गया था। मुझे उससे बहुत कुछ सीखना था और मुझे लगता है कि मैंने निश्चित रूप से पिछले मैच की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया।"

अडकर ने दर्शकों का भी आभार व्यक्त किया, जो भारतीय टीम का समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचे थे। उन्होंने कहा, "आज दर्शकों से अद्भुत समर्थन मिला। हमारे समर्थन में भारी भीड़ थी, जिससे हमें सचमुच बहुत मदद मिली और टीम में भी बहुत सकारात्मक ऊर्जा थी। भले ही हम पहला एकल मैच हार गए थे, लेकिन हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम संघर्ष जारी रखें, क्योंकि देश के लिए खेलना हमेशा ही एक सौभाग्य की बात होती है।"

रैना युगल मैच में अपनी जोड़ीदार रुतुजा भोसले के साथ कोर्ट पर उतरीं, जहां भारतीय जोड़ी ने बैक और यूनह्ये ली को 6-2, 6-2 से हराकर 2-1 से जीत पक्की कर ली। इस जीत के साथ, भारत ने प्रतियोगिता का समापन तीन जीत और दो हार के साथ किया, और कुल मिलाकर तीसरे स्थान पर रहा, जो कोरिया से आगे था।

थाईलैंड ने इंडोनेशिया पर 2-1 की जीत के साथ एशिया/ओशिनिया ग्रुप-1 की स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस मुकाबले की शुरुआत इंडोनेशिया की प्रिस्का मैडेलिन नुग्रोहो के पहले सेट में ही थासापोर्न नाक्लो के खिलाफ मैच से हटने (रिटायर होने) के साथ हुई, जिससे थाईलैंड को 1-0 की बढ़त मिल गई। इंडोनेशिया की जेनिस जेन, जो इस क्षेत्र की 41वीं रैंक वाली सबसे ऊंची रैंक वाली खिलाड़ी हैं, ने अंकिसा चांटा पर 6-2, 6-4 की जीत के साथ मुकाबले को बराबर कर दिया।

चूंकि, दोनों टीमों का क्वालिफिकेशन पहले ही पक्का हो चुका था, इसलिए इंडोनेशिया ने अंजली किराना जुनार्टो और मेयडियाना लावियोला रेइन्नामाह की एक वैकल्पिक डबल्स जोड़ी को मैदान में उतारा, जो थाईलैंड की पैचरिन चीपचांडेज और पेंगटार्न प्लिप्यूच से सीधे सेटों में हार गईं।

एक अन्य मुकाबले में, न्यूजीलैंड ने मंगोलिया को 3-0 से हराकर पांचवां स्थान हासिल किया, जबकि मंगोलिया छठे स्थान पर रहा। दोनों देशों को ग्रुप-2 में भेज दिया जाएगा।

--आईएएनएस