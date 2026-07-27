ईटीपीएल में ग्लासगो कॉस्मिक के लक्ष्यों पर वरुण आरोन बोले- 'हमारा मकसद एक छाप छोड़ना है'

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) के पहले सीजन की शुरुआत 26 अगस्त से होगी। ग्लासगो कॉस्मिक के बॉलिंग कोच वरुण आरोन का कहना है कि फ्रेंचाइजी दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है, जिसका मकसद ग्लासगो और पूरे यूरोप में इस खेल की एक छाप छोड़ना है।

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आरोन ने 'आईएएनएस' के साथ एक खास बातचीत में कहा, "मुझे लगता है कि जब आप किसी टीम से जुड़ते हैं, तो उनका एक मजबूत विश्वास होता है कि वे स्थानीय माहौल पर असर डालेंगे, उसे बेहतर बनाने में योगदान देंगे और उस क्षेत्र के टैलेंट को निखारने में मदद करेंगे। मैं ऐसी चीजों से जुड़ना पसंद करता हूं।"

"एक तरफ आप सुपरस्टार्स को लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जो अनजान है या जिसने अभी तक बड़ी सफलता हासिल नहीं की है, लेकिन आप उसमें कुछ क्षमता देखते हैं और उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाते हैं। ग्लासगो कॉस्मिक इन मूल्यों को पूरी तरह से अपनाती है क्योंकि पहला मैच शुरू होने से लगभग 10 दिन पहले ही हम ग्लासगो में स्थानीय समुदाय के साथ काम करने, वहां की कुछ एकेडमी से जुड़ने और इस नई फ्रेंचाइजी की एक छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं - क्योंकि यह पहली बार हो रहा है? यह सब यूरोप में हो रहा है और स्कॉटलैंड, आयरलैंड तथा नीदरलैंड्स में लोग इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ लीग जीतने पर ही नहीं है, बल्कि इस बात पर भी है कि इस पूरे खेल तंत्र में निरंतर विकास और मजबूती सुनिश्चित की जाए।"

मैदान पर, ग्लासगो की सफलता पिच और हालात को सही ढंग से समझने पर निर्भर करती है। फिन एलन की अगुवाई वाली बैटिंग लाइनअप में बहुत दम-खम है, साथ ही ग्लासगो ने अली खान, ब्रैड करी, डुआन जानसेन, लुंगी एनगिडी, पॉल वान मीकेरेन और केशव महाराज जैसे गेंदबाजों को भी टीम में शामिल किया है। जरूरत पड़ने पर, लियाम लिविंगस्टोन, कामिन्दु मेंडिस और गेरहार्ड इरासमस जैसे पार्ट-टाइम गेंदबाज भी गेंदबाजी कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, "खेल अब ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां आपकी रणनीति मुख्य रूप से हालात पर निर्भर करती है। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। हमारे पास केशव महाराज हैं, लिवी (लियाम लिविंगस्टोन) हैं। तेज गेंदबाजों को छोड़ दें, तो हमारे पास कुछ बहुत अच्छे स्पिनर भी हैं। जैसे लियाम लिविंगस्टोन, आईपीएल से लौटने के बाद उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप में एक पारी में 5 विकेट लिए। वह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वह लेग-स्पिन और ऑफ-स्पिन दोनों कर सकते हैं। हमारे पास केशव महाराज हैं, जो दुनिया के सबसे अच्छे बाएं हाथ के स्पिनर्स में से एक हैं। हमारे पास हर चीज का बेहतरीन मिश्रण है, लेकिन जब हम रणनीति की बात करते हैं, तो हालात ही तय करेंगे कि हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करें।"

ईटीपीएल ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप के एसोसिएट देश इंटरनेशनल सर्किट पर जबरदस्त फॉर्म में हैं। आयरलैंड की भारत पर हालिया सीरीज जीत और स्कॉटलैंड समेत नीदरलैंड के वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन का जिक्र करते हुए, आरोन का मानना ​​है कि इसमें शामिल खिलाड़ियों के ऊंचे स्तर की वजह से टूर्नामेंट को तुरंत विश्वसनीयता मिलती है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह लीग सही समय पर खेली जा रही है क्योंकि अगर आप देखें, तो यह असल में काफी आसान है—तीनों देश बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आयरलैंड ने अभी-अभी भारत को एक (टी20) सीरीज में हराया है। यह कोई एक बार की जीत नहीं थी। यह दो मैचों की सीरीज थी और आयरलैंड ने भारत को हराया। स्कॉटलैंड और नीदरलैंड दोनों ने वर्ल्ड कप खेला और उनके खिलाड़ियों ने कुछ बहुत अच्छे और यादगार प्रदर्शन किए। मैं इसे सबसे जरूरी तो नहीं कहूंगा, लेकिन तीसरा और बहुत अहम पहलू यह है कि लीग से जुड़े लोग बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। सिर्फ उन्हें देखने या उनके खेल करियर की बात नहीं है, बल्कि उन्होंने मैदान के बाहर क्या किया है और वे मैदान के बाहर कैसे पेश आते हैं, यह भी मायने रखता है। तो, तुरंत ही इस लीग को बहुत ज्यादा मान्यता और गंभीरता मिल जाती है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी इस लीग से जुड़ेगा—चाहे वो स्पॉन्सर हों, टीवी या ब्रॉडकास्टर हों—वे सभी जानते हैं कि हम इस लीग को लेकर बहुत गंभीर हैं और चाहते हैं कि यह दुनिया की सबसे अच्छी लीगों में से एक बने।"

ग्लासगो कॉस्मिक के साथ आरोन के समय की एक बड़ी बात यह भी होगी कि वे ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी मैथ्यू हेडन के साथ फिर से काम करेंगे, जो इस फ्रेंचाइजी के सह-मालिक और हेड कोच हैं। उन्होंने कहा, "मुझे उनके साथ काम करना बहुत पसंद है। हमने कई कमेंट्री असाइनमेंट पर साथ काम किया है। हमने ऑस्ट्रेलिया और आईपीएल में भी साथ काम किया है। बेशक वह खेल के दिग्गज हैं और एक बेहतरीन इंसान भी हैं। वह बहुत मजेदार इंसान हैं और जब क्रिकेट की बात आती है, तो वे पूरी तरह गंभीर होते हैं। जब क्रिकेट खत्म हो जाता है, तो हमारे कई शौक हैं। हमें खाना बनाना और मछली पकड़ना पसंद है। उन्हें और मुझे जिंदगी की छोटी-छोटी चीजें पसंद हैं, लेकिन खेल से भी बहुत प्यार है। इसलिए हमारी आपस में बहुत अच्छी बनती है और उनके साथ मिलकर टीम बनाना और उम्मीद है कि ईटीपीएल जीतना बहुत रोमांचक होगा।

उन्होंने कहा, "मैं मैथ्यू हेडन के साथ लंबे समय तक काम करना चाहूंगा और कुछ ऐसा करना चाहूंगा जो स्कॉटलैंड के लिए टिकाऊ हो, जिससे ग्लासगो में क्रिकेट बेहतर हो और वे असल में आईसीसी की पूर्ण सदस्य टीम बन सकें। अगर मैं इतनी दूर जा रहा हूं - यानी दुनिया के दूसरे हिस्से में जाकर काम कर रहा हूं - तो मेरा मुख्य मकसद लीग जीतना है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लीग जीतने के साथ-साथ हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि एक फ्रेंचाइजी के तौर पर, मैं वहां रहते हुए कुछ लोगों की जिंदगी पर अच्छा असर डाल पाऊंगा।"

--आईएएनएस

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