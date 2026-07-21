इंडियन एथलेटिक्स सीरीज के फाइनल राउंड में हिस्सा लेंगे एशियन गेम्स में जाने वाले एथलीट्स

नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। मशहूर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 10 सितंबर को होने वाली एक दिन की 'इनविटेशनल प्राइज मनी' इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल में टॉप एथलीट्स हिस्सा लेंगे, जिसमें एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम के एथलीट भी होंगे।

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एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) की देखरेख में नई दिल्ली में होने वाली इंडियन एथलेटिक्स सीरीज के फाइनल राउंड के लिए खिलाड़ियों को उनके इवेंट्स में रैंकिंग के आधार पर बुलाया जाएगा।

एएफआई के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू ने कहा, "इंडियन एथलेटिक्स सीरीज का फाइनल राउंड 31 इवेंट्स में होगा, जिसमें महिलाओं के ग्रुप के 16 इवेंट्स शामिल हैं। प्रत्येक ट्रैक और फील्ड इवेंट में रैंकिंग के आधार पर टॉप-8 एथलीट ग्रैंड फाइनल में हिस्सा लेने के लिए योग्य होंगे।"

सागू ने बताया कि पुरुषों और महिलाओं की 1,500 मीटर और 3,000 मीटर स्टीपलचेज में टॉप 12 रैंकिंग वाले एथलीट्स हिस्सा लेने के योग्य होंगे।

एएफआई अध्यक्ष ने मंगलवार को कहा, "एएफआई ने योग्य एथलीट्स को निमंत्रण भेजा है। एंट्री सुनिश्चित करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त है। अगर टॉप-8 रैंकिंग वाले एथलीट्स में से कोई भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता, तो चार रिजर्व खिलाड़ियों में से अगली सबसे अच्छी रैंकिंग वाला एथलीट फाइनल राउंड में हिस्सा लेने के योग्य होगा।"

2026 सीजन के रोमांचक मध्य चरण तक कई नेशनल रिकॉर्ड होल्डर और ओलंपियन अपने-अपने इवेंट्स में नेशनल रैंकिंग में नंबर-1 पर बने हुए हैं। यह रैंकिंग 24 से 28 जून के बीच भुवनेश्वर (ओडिशा) में आयोजित 65वीं नेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप तक खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गई है।

ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा (85.69 मीटर) पुरुषों के जैवलिन थ्रो में रोहित यादव (87.05 मीटर) के बाद दूसरे स्थान पर हैं। भारत के सबसे तेज पुरुष स्प्रिंटर और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुरिंदरवीर सिंह पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नंबर 1 रैंकिंग पर हैं, जबकि अनिमेष कुजूर 200 मीटर में टॉप रैंकिंग पर हैं।

नेशनल रिकॉर्ड होल्डर विशाल टीके 400 मीटर में नंबर 1 रैंकिंग पर हैं। हाल ही में चैंपियन बने सर्वेश अनिल कुशारे पुरुषों की हाई जंप में सबसे आगे हैं। पुरुषों की लॉन्ग जंप में श्रीशंकर मुरली 8.38 मीटर के अपने सीजन के बेस्ट प्रदर्शन के साथ नंबर 1 पर हैं।

महिलाओं के ग्रुप में, विथ्या रामराज 400 मीटर और 400 मीटर हर्डल्स में शीर्ष पर हैं। मिडिल डिस्टेंस रनर पूजा 800 मीटर और 1500 मीटर में सबसे आगे हैं। महिलाओं की 3,000 मीटर स्टीपलचेज में प्राउल चौधरी नंबर 1 हैं।

स्प्रिंटर और हर्डलर ज्योति याराजी ने 12.99 सेकंड के अपने सीजन के बेस्ट प्रदर्शन के साथ महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। पूजा सिंह महिलाओं की हाई जंप में नंबर 1 पर हैं और एंसी सोजन महिलाओं की लॉन्ग जंप में टॉप पर हैं।

प्रत्येक इवेंट में टॉप-6 एथलीट प्राइज मनी के लिए योग्य होंगे। विजेता को 1,00,000 रुपए मिलेंगे।

इवेंट्स की लिस्ट:

पुरुष: 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1,500 मीटर, 3,000 मीटर स्टीपलचेज, 110 मीटर हर्डल्स, 400 मीटर हर्डल्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, शॉट पुट, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो।

महिलाएं: 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1,500 मीटर, 3,000 मीटर स्टीपलचेज, 100 मीटर हर्डल्स, 400 मीटर हर्डल्स, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो।

--आईएएनएस

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