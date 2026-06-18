इंडिया ए और घरेलू क्रिकेट का अनुभव काम आया, भारतीय टीम के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं: गुरनूर बरार

लखनऊ, 18 जून (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से दाएं हाथ के भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की है। गुरनूर ने अपने पहले दोनों वनडे में 3-3 विकेट झटके हैं। उनकी सफलता ने भारतीय तेज गेंदबाजी को एक नया और बेहतर विकल्प दिया है। गुरनूर ने राष्ट्रीय टीम में मिली अपनी सफलता का श्रेय घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए के लिए खेलते हुए मिले अनुभवों को दिया है।

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लखनऊ वनडे के बाद गुरनूर ने कहा, "इंडिया ए सेटअप मेरे लिए बड़ी बात है। हम रणजी ट्रॉफी में अच्छा करते हैं, तो हमें इंडिया ए, दलीप ट्रॉफी या ईरानी कप के लिए चुना जाता है। जब मुझे इंडिया ए टीम में जगह मिली, तो मैं बहुत खुश था। मेरे लिए यह वैसा ही था जैसा रणजी में गेंदबाजी करते समय होता था, हार्ड लेंथ पर तेज गेंदबाजी करना और गेंद को स्विंग कराना।"

उन्होंने कहा, "मैंने इंडिया ए में भी ठीक यही करने की कोशिश की और उन्हीं लाइनों पर गेंदबाजी की। मुझे खुद पर और जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, उस पर विश्वास है, चाहे वह हार्ड लेंथ हो या तेज गेंदबाजी।

गुरनूर ने कहा, "मैंने टीम इंडिया के लिए भी वैसी ही गेंदबाजी करने की कोशिश की है। इन दो मैचों में, मैं अपनी तरफ से बेहतर करना चाहता था। मुझे पता है कि मैं यहां बेहतर गेंदबाजी कर सकता हूं। उम्मीद है, आने वाले मैचों में भी मैं ऐसी ही गेंदबाजी करूंगा। प्रबंधन और गेंदबाजी कोच मेरा पूर्ण सहयोग करते हैं, जिससे मुझे और खुलकर गेंदबाजी करने का मौका मिलता है। उन्होंने मुझे कोई नई टिप्स नहीं दीं, बस मुझसे अपनी ताकत पर फोकस करने को कहा है। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मुझे यह दिखाने का मौका मिला कि मैं इंडियन टीम के साथ क्या कर सकता हूं। मैं टीम इंडिया के लिए और भी बहुत कुछ करना चाहता हूं।"

गुरनूर बरार आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस का हिस्सा थे। उन्हें बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उस कैंप में होना ही गुरनूर के लिए बेशकीमती था।

बरार ने कहा, "जीटी में बहुत अच्छा माहौल है। वहां आशीष नेहरा, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, और इशांत शर्मा हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।"

--आईएएनएस

पीएके