इब्राहिमा कोनाटे के साथ रियल मैड्रिड ने चार साल का करार किया

मैड्रिड, 18 जून (आईएएनएस)। रियल मैड्रिड ने नए सीजन से पहले अपनी टीम में एक और बड़ा नाम शामिल किया है। स्पेन के मशहूर क्लब ने फ्रांस के डिफेंडर इब्राहिमा कोनाटे को अपने साथ जोड़ा है। यह करार 4 साल के लिए है।

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27 वर्षीय सेंटर-बैक खिलाड़ी कोनाटे एनफील्ड में अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद 'फ्री एजेंट' के तौर पर लिवरपूल छोड़ेंगे, जिसके बाद कोनाटे जून के आखिर में आधिकारिक तौर पर स्पेनिश दिग्गज क्लब से जुड़ेंगे।

समर ट्रांसफर विंडो में कोनाटे रियल मैड्रिड के तीसरे नए खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले चेल्सी ने स्पेन के लेफ्ट-बैक मार्क कुकुरेला और पुर्तगाली मिडफील्डर बर्नार्डो सिल्वा को अपनी टीम में शामिल किया था। उम्मीद है कि हेड कोच जोस मोरिन्हो के नेतृत्व में मैड्रिड के नए अभियान में ये तीनों खिलाड़ी अहम भूमिका निभाएंगे।

क्लब ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "रियल मैड्रिड सीएफ और इब्राहिमा कोनाटे के बीच अगले चार सीजन यानी 30 जून 2030 तक उनके रियल मैड्रिड का खिलाड़ी बनने के लिए समझौता हुआ है।"

फ्रांसीसी डिफेंडर इब्राहिमा कोनाटे लिवरपूल के साथ पांच सफल सीजन बिताने के बाद मैड्रिड आ रहे हैं। साल 2021 में जर्मन क्लब आरबी लीपजिग से साइन किए गए कोनाटे ने प्रीमियर लीग के सबसे भरोसेमंद सेंटर-बैक खिलाड़ियों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई और क्लब की हालिया सफलता में अहम भूमिका निभाई।

एनफील्ड में उन्होंने लिवरपूल को 2024-25 सीजन में प्रीमियर लीग का खिताब जिताने में मदद की। उन्होंने जुर्गन क्लॉप के कार्यकाल के दौरान दो लीग कप और एक एफए कप भी जीता।

कोनाटे ने सभी प्रतियोगिताओं में लिवरपूल के लिए 183 मैच खेले, जो क्लब के इतिहास में फ्रांस में जन्मे किसी खिलाड़ी की तरफ से खेले गए सर्वाधिक मैच हैं। इस सफलता का बड़ा हिस्सा कप्तान वर्जिल वैन डाइक के साथ मिला, और इस जोड़ी ने लीग की सबसे मजबूत डिफेंसिव साझेदारियों में से एक बनाई।

इब्राहिमा कोनाटे ने लिवरपूल के यूईएफए चैंपियंस लीग 2022 फाइनल तक के सफर में भी अहम भूमिका में थे। खिताबी मैच में इंग्लिश क्लब को रियल मैड्रिड के हाथों 1-0 से हार का सामना करना पड़ा था।

कोनाटे अभी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में फ्रांस की राष्ट्रीय टीम के साथ हैं और टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में सेनेगल पर 3-1 की जीत के दौरान वह अनयूज्ड सब्स्टीट्यूट (बिना खेले बेंच पर रहने वाले खिलाड़ी) थे। उम्मीद है कि अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद वह नए क्लब से जुड़ेंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी