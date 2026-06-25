हमारे गेंदबाजी की अग्निपरीक्षा, दबाव विश्व चैंपियन भारत पर: आयरलैंड कप्तान लोर्कन टकर

बेलफास्ट, 25 जून (आईएएनएस)। भारत और आयरलैंड के बीच 2 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को खेला जाना है। इस मैच से पहले आयरलैंड के कप्तान लोर्कन टकर ने कहा कि भारतीय टीम के खिलाफ गेंदबाजी उनके गेंदबाजों के लिए अग्निपरीक्षा होगी। हालांकि, उम्मीदों का भारी बोझ भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर होगा।

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मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएएनएस के एक सवाल का जवाब देते हुए टकर ने कहा, "मुझे लगता है कि आखिर में इस पर भरोसा करना चाहिए, यह क्रिकेट का खेल है। यह बस लोगों के बारे में है। भारतीय खिलाड़ी जितने शानदार हैं, उन पर उतना ही दबाव भी है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे मैदान पर जाकर हमारे खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसलिए, हमारे लड़के इसका सामना कर सकते हैं। हम सब कुछ जितना हो सके उतना आसान रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें शुभकामनाएं।"

आयरलैंड के कप्तान ने कहा, "वे सभी आईपीएल से आ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में बहुत क्रिकेट खेला है। हमें टी20 क्रिकेट खेले हुए कुछ महीने हो गए हैं। बदकिस्मती से कुछ चोटों की वजह से हम मुश्किल में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे हमारे युवा खिलाड़ियों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। हम एक कड़ी चुनौती की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसे घर पर और बड़ी भीड़ के सामने करने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं है।"

टकर ने यह कहते हुए बात खत्म की कि पावर-प्ले के अंदर स्ट्राइक करना, पूरी तरह से आक्रामक भारतीय बल्लेबाजी क्रम को रोकने के लिए बहुत जरूरी होगा। हम जानते हैं कि उनका लाइनअप बहुत मजबूत है। वे नीचे तक लड़ते हैं। बहुत सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। यह मुश्किल होने वाला है।

उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि वे मैच-अप पर उतना ही हावी होने की कोशिश करेंगे जितना कि लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन करते हैं। उन पर हमारे खिलाफ आकर अच्छा खेलने का बहुत दबाव है। वे पूरी तरह से अटैक करने वाले हैं। पिच शायद उनकी आदत से थोड़ी धीमी होनी चाहिए। इससे हमारे लिए फर्क पड़ सकता है, और हम जल्दी असर डाल सकते हैं और शायद चौंका सकते हैं।"

--आईएएनएस

पीएके