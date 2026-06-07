हमारे गोल्फर गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज को आगे बढ़ाएंगे: कपिल देव

नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। डीपी वर्ल्ड प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई) के अध्यक्ष कपिल देव ने जापान के आइची-नागोया में होने वाले 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष गोल्फ टीम में चुने गए युवराज संधू, वीर अहलावत और सप्तक तलवार और महिला टीम में चुनी गई अदिति अशोक, दीक्षा डागर और प्रणवी उर्स को बधाई दी।

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डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव ने कहा, "एशियाई खेलों के लिए युवराज संधू, वीर अहलावत और सप्तक तलवार के साथ-साथ अदिति अशोक, दीक्षा डागर और प्रणवी उर्स का चयन भारतीय गोल्फ के लिए गर्व का क्षण है। यह टीम भारत में पुरुष और महिला दोनों गोल्फ में खेल की बढ़ती ताकत, गहराई और आत्मविश्वास को दर्शाती है। एशियाई खेल एक प्रतिष्ठित मंच है, और मुझे भरोसा है कि हमारे गोल्फर गर्व, अनुशासन और विश्वास के साथ राष्ट्रीय ध्वज को आगे बढ़ाएंगे। उनका सफर भारत भर के कई युवा खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।"

इंडियन गोल्फ यूनियन ने एशियाई खेलों के लिए छह सदस्यीय भारतीय गोल्फ टीम की घोषणा की है। पुरुष टीम में युवराज संधू, वीर अहलावत और सप्तक तलवार शामिल हैं, जबकि महिला टीम में अदिति अशोक, दीक्षा डागर और प्रणवी उर्स शामिल हैं।

एशियाई खेलों में गोल्फ इवेंट 30 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2026 तक जापान के कासुगाई कंट्री क्लब ईस्ट कोर्स में खेले जाएंगे।

युवराज संधू हाल के समय में भारत के सबसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रोफेशनल गोल्फरों में से एक रहे हैं और उन्होंने डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई में कई शानदार प्रदर्शन किए हैं। युवराज ने 16 प्रोफेशनल खिताब जीते हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक खिताब भी शामिल है। युवराज ने 2025 में डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई में सात खिताब जीतकर 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' चैंपियन बनने और 2026 के लिए डीपी वर्ल्ड टूर का कार्ड हासिल करने का नया रिकॉर्ड बनाया।

2024 डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' चैंपियन वीर अहलावत ने छह खिताब जीते हैं। उन्होंने 2025 में डीपी वर्ल्ड टूर में हिस्सा लिया था।

सप्तक तलवार ने दो खिताब जीते हैं और वे 2026 डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' में अभी सबसे आगे हैं। तलवार के पास इस सीजन में चैलेंज टूर का कार्ड भी है।

युवराज, वीर और सप्तक, जो इस साल के आखिर में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा लेने जा रहे हैं, ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सर्किट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे भारतीय प्रोफेशनल गोल्फ की बढ़ती गहराई का पता चलता है।

डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के सीईओ अमनदीप जोहल ने कहा, "युवराज, वीर और सप्तक ने लगातार अच्छे प्रदर्शन, हिम्मत और मजबूत कॉम्पिटिटिव स्वभाव के दम पर यह मौका हासिल किया है। उनका चुना जाना डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के जरिए बनाए गए घरेलू प्रोफेशनल रास्ते की मजबूती को दिखाता है। हमारा मकसद भारतीय गोल्फरों को सही प्लेटफॉर्म, एक्सपोजर और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ कॉम्पिटिटिव माहौल देना है ताकि वे ऊंचे लेवल पर सफल हो सकें। हम एशियाई खेलों के लिए पूरी भारतीय गोल्फ टीम को शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे यादगार प्रदर्शन के साथ लौटेंगे।"

एशियाई खेलों के गोल्फ में भारत का शानदार इतिहास रहा है। भारत ने अब तक तीन स्वर्ण और तीन रजत पदक जीते हैं।

लक्ष्मण सिंह, ऋषि नारायण, अमित लूथरा और राजीव मोहता की भारतीय चौकड़ी ने नई दिल्ली में हुए 1982 एशियाई खेलों में टीम गोल्ड जीता था, जबकि लक्ष्मण सिंह ने व्यक्तिगत गोल्ड भी जीता था।

शिव कपूर ने 2002 बुसान एशियाई खेलों में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतकर भारत की सुनहरी विरासत को और आगे बढ़ाया। भारत ने 2006 दोहा एशियाई खेलों और 2010 ग्वांगझू एशियाई खेलों में भी टीम सिल्वर मेडल जीते।

अदिति अशोक ने 2022 हांग्जो एशियाई खेलों में महिलाओं के व्यक्तिगत इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। संतुलित टीम, मजबूत इंटरनेशनल अनुभव और हालिया अच्छे फॉर्म के साथ, भारतीय गोल्फ टीम इस विरासत को आगे बढ़ाने और जापान में पोडियम फिनिश के लिए कड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश करेगी।

--आईएएनएस

पीएके